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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Китайские овощи и фрукты вновь вернутся на российские прилавки

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Китайские овощи и фрукты вновь вернутся на российские прилавки
Фото: pixabay.com

На Дальнем Востоке возобновили работу пропускные пункты для перевозки грузов на границе с Китаем. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе. Ранее пропускные пункты были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.

После открытия пропускных пунктов в магазины вновь начнут поступать овощи и фрукты из Китая. При этом отмечается, что в настоящее время работа идёт с меньшей нагрузкой, чем было ранее.

После закрытия пропускных пунктов на границе с КНР в России заметно подорожали овощи и фрукты, которые пришлось доставлять из дальних регионов.

АБ

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