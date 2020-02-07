Китайские овощи и фрукты вновь вернутся на российские прилавки

На Дальнем Востоке возобновили работу пропускные пункты для перевозки грузов на границе с Китаем. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе. Ранее пропускные пункты были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.
После открытия пропускных пунктов в магазины вновь начнут поступать овощи и фрукты из Китая. При этом отмечается, что в настоящее время работа идёт с меньшей нагрузкой, чем было ранее.
После закрытия пропускных пунктов на границе с КНР в России заметно подорожали овощи и фрукты, которые пришлось доставлять из дальних регионов.