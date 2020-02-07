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7 февраля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

ребенок,фото соцсети

Каждый год в тюрьму попадают сотни людей из-за действий сексуального характера по отношению к детям. По данным медицинских исследований, сексуальные фантазии, относящиеся к детям, могут иметь до 5% мужчин; примерно у 1% мужчин может возникать влечение.

По медицинской классификации МКБ-10 педофилия относится к расстройствам сексуального предпочтения. Педофилия — это болезнь.

Это не любовь, а половое влечение к лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, преимущественно к детям до 15 лет.

Проявляется педофилия чаще всего в виде фантазий сексуального характера, большинство педофилов не совершают преступления, а носят в мыслях фантазии. Чаще всего проявляются эти склонности под влиянием внешних факторов: психологического воздействия, приема наркотических средств и алкоголя.



Есть еще одна медицинская классификация DSM-5, разработанная Американской психиатрической ассоциацией и применяется в США. Здесь принято разграничивать понятия педофилии и педофильного расстройства, это необходимо для того, чтобы отделять людей, совершающих преступления от тех, кто их не совершал.



Главный научный сотрудник лаборатории судебной сексологии центра Сербского, психиатр, психотерапевт, сексолог Георгий Введенский говорит:

«Я всегда подчеркиваю, что педофилия — это не моральная распущенность, не вседозволенность, это патология, болезнь. Население считает, что педофилы — это развратники, которые уже все перепробовали у взрослых и их потянуло на детей. Ничего подобного»



Не существует единого мнения экспертов почему у кого-то возникает сексуальное влечение к детям, а у кого-то нет. «У педофилов нередко встречается определенная патология головного мозга, но говорить, что она специфична только для них, все же нельзя, у других больных — не педофилией — это тоже может выявляться, — поясняет Георгий Введенский.

Также по словам психиатра, расстройство может развиваться еще с детства из-за постоянного контроля или же наоборот из-за чрезмерной дозволенности. Педофилия нередко присуща тем, кто в детстве сам был подвержен насилию.



Еще одним фактором, объединяющим людей, которые страдают педофилией является их позднее развитие, как умственное, так и половое. Когда, например, человек 20-25 лет ощущает себя на 15. Таких людей, часто взрослые просто пугают, и они не могут найти с ними общего языка.

Введенский считает, что анонимные бесплатные приемы у сексологов и психиатров могли бы помочь в борьбе с педофилией:

«Большинство педофилов — неимущие люди, не способные оплачивать лечение». «Когда речь идет только о фантазиях и снах и человек понимает их противоестественность и противоправность, то ему может хватить только психотерапии. Если же он находится в депрессии из-за своего влечения к детям, то приходится назначать антидепрессанты. Когда влечение носит слишком выраженный характер, то присоединяются нейролептики, в самых крайних случаях — антиандрогены, подавляющие половое влечение».

Применение антиадрогенов также называют «химической кастрацией». В ряде стран «химическую кастрацию» считают альтернативой тюремному сроку.



Специалисты считают, что в России должны быть созданы специальные центры для лечения сексуальных преступников.

Парадокс судебной психиатрии заключается в том, что пациенты, настроенные к себе критично — те, которые хотят лечиться, — в основном признаются вменяемыми и отправляются в тюрьму, — заключает психиатр.

Существует даже специальный форум для педофилов, который функционирует с 2010-ых годов. За эти годы на сайте зарегистрировано более 7 тысяч человек, 500 из которых постоянные пользователи. Стать пользователем может любой, главное правило – нельзя публиковать фото, косвенно или напрямую связанные с детской порнографией. Конечно, пользователи практически все анонимные.



В соответствии с Уголовным кодексом за сексуальный контакт с несовершеннолетними 134 статья УК РФ: срок составляет от 4 до 20 лет. Срок за педофилию зависит от возраста пострадавшей стороны и ряда отягчающих обстоятельств.



Летом 2018 года был внесен проект поправок к Уголовному кодексу, предусматривающий пожизненное заключение для людей, признанных виновными в педофилии.



