Горячий ТОП региональных новостей: В Кировской области под лёд провалилась девушка

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7 февраля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: драка в Калининградской области, пожар в Арзгирском районе и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери пожарные спасли из горящей квартиры мужчину. Запах гари шел из одной из квартир на третьем этаже. Дверь пожарным никто не открывал. С помощью специального оборудования они вскрыли входную дверь и проникли в помещение, сообщает Афанасий-бизнес.

Подозрение на коронавирусную инфекцию у троих камчатцев не подтвердилось. Еще за 10 камчатцами, у которых отсутствуют признаки респираторной инфекции, но вернувшихся из поездки в Китай с 31 января по 3 февраля, установлено медицинское наблюдение. Они находятся на домашнем карантине. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Самый теплый день февраля в истории Новосибирска будет в субботу. 8 февраля ожидается интенсивный вынос тепла из районов Казахстана. Днем воздух прогреется до рекордной в этом месяце отметки. Столбики термометра покажут плюс 2 градуса, сообщает НДН.ИНФО.

В Кировской области под лёд провалилась девушка. Она переходила через реку и провалилась полынью, которая образовалась из-за теплой температуры. К счастью, рядом находились рыбаки. Они помогли ей выбраться из воды, пишет Новый Вариант.

Под Калининградом водитель жестоко избил пешехода, который сделал ему замечание. Идущий по дороге мужчина, сделал водителю замечание и между ними начался конфликт. Во время ссоры горожанин ударил ногой машину, разозлив злоумышленника. Подозреваемый нанес мужчине несколько ударов по голове, после чего уехал, как уточняет НИА Калининград.

В Арзгирском районе женщина погибла при пожаре. Во время приготовления пищи женщине стало плохо, она потеряла сознание, после чего произошло возгорание, сообщает Ставропольский репортер.