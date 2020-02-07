Прогноз: к 2030-му более половины всех преступлений в РФ будут совершаться в интернете

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7 февраля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Хакер, Jochen Tack / globallookpress.com

По данным PricewaterhouseCoopers (PwC), из 1,6 тысяч опрошенных директоров компаний более половины уже вынуждены были удалить свои аккаунты в соцсетях, чтобы избежать атак злоумышленников. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Аналитики PwC отмечают, что руководители и акционеры компаний не хотят рисковать своими активами, деньгами и личной жизнью, так как все это, по мнению 80% респондентов, из-за киберпреступности всегда находится под угрозой.

Известен случай, когда из-за зараженного видео, отправленного в мессенджер, хакеры получили огромный объем личных данных владельца Amazon Джеффа Безоса и продали подробности его личной жизни и скриншоты переписки с любовницей американским таблоидам.

В процитированной публикации предсказывается, что к 2030 году более половины всех преступлений в России будут совершаться в интернете. В других странах дела с киберпреступностью обстоят не лучше. Так, на экономическом форуме в Давосе в докладе о глобальных рисках было заявлено, что кибератаки и кража данных идут на втором месте в перечне сильнейших рисков для всего мирового сообщества после экологических проблем и стихийных бедствий.