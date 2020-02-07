Работа ГУПов и МУПов нуждается в реформировании

//Общество

7 февраля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании края под руководством вице-спикера ЗСК Сергея Усенко состоялось совещание, посвященное вопросам эффективности деятельности государственных унитарных предприятий края.

На мероприятие были приглашены представители органов исполнительной власти региона, в ведении которых находятся унитарные предприятия, члены экспертно-консультативного совета при комитете по вопросам имущественных и земельных отношений, молодые депутаты. В рамках обсуждения в первую очередь говорили об эффективности работы государственных унитарных предприятий, на балансе которых имеются земельные участки, имущество, инфраструктура. В конце 2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым ГУПы и МУПы могут оставаться на неконкурентных рынках внутри таких ведомств, как Минобороны, МЧС, а также в некоторых иных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все остальные государственные и муниципальные унитарные предприятия в секторах конкурентных рынков должны быть преобразованы. Сергей Усенко напомнил присутствующим, что в Краснодарском крае на начало 2019 года было зарегистрировано свыше 400 унитарных предприятий федеральной, региональной и муниципальной собственности. Но, судя по финансово-хозяйственной деятельности за последние годы, не все из них действуют эффективно. — Нужно искать наиболее оптимальную, эффективную форму деятельности для них, чтобы экономика края продолжила поступательное развитие, —отметил вице-спикер. Из общего числа унитарных предприятий в крае 21 федеральный ГУП. Из них реально действует только 9 предприятий, 12 находятся в различных стадиях реорганизации или банкротства. На Кубани зарегистрировано 18 краевых ГУПов и около 400 муниципальных унитарных предприятий. Из них 51 МУП ликвидируется либо банкрот. Далее представители профильных министерств рассказали о результатах финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных предприятий, проблемах их функционирования, озвучили свое видение будущего ГУПов. В частности, говорили о ГУП КК «Кубаньфармация». Оно является логистическим звеном по обеспечению населения Краснодарского края лекарственными препаратами. Как отметил Сергей Усенко, это одно из эффективных унитарных предприятий региона. Однако и у него есть определенные проблемы. Речь шла и о трех ГУПах, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края: ГУСХП «Россия», ГУП КК «Октябрьский» и ГУП КК «Кубанские продукты». Как было отмечено, убыток от деятельности этих предприятий по итогам года составил 27 миллион рублей. Что касается ГУП КК «Карьера», подведомственного краевому министерству

труда и социального развития, то предприятие занимается предоставлением государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов. В нем трудится порядка 60 человек. Чистая прибыль предприятия составила 4,7 миллиона рублей. Также на заседании рассмотрели положение дел в ГУП КК «Кубаньлизинг». Компания представляла в лизинг сельскохозяйственную технику, автотранспортные средства, оборудование для перерабатывающей промышленности и спецтехнику. Однако с 2016 года предприятие находится в стадии банкротства, имущество выставлено на торги. Участники мероприятия отметили важность эффективной деятельности унитарных предприятий, которые являются хозяйствующими субъектами государственного сектора экономики региона, и от деятельности которых зависит пополнение доходной части бюджета. Обращаясь к депутатам муниципального уровня, Сергей Усенко указал на необходимость взаимодействия с руководством унитарных предприятий в плане выполнения ими требования закона о преобразовании в другую организационно-правовую форму. — Чтобы они услышали, что проблема есть, что нужно определяться с дальнейшей судьбой своих предприятий. Условия федерального законодательства очень жесткие. Прошу вас организовать такую работу на территориях, – заключил Сергей Усенко.