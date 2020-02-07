Кто эти люди, обласканные властью, которые переписывают Конституцию?

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7 февраля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Государственные деятели, которые на сегодняшний день заняты разработкой поправок в Конституцию, проживают в одном из самых дорогих районов столицы на Рублёво-Успенском шоссе.



По данным сайта Компромат.ру, глава Конституционного суда Валерий Зорькин имеет участок в 26 соток, который ранее принадлежал оздоровительному комплексу. Его стоимость оценивается в 220 миллионов рублей. Такую сумму судья мог заработать только за 17 лет упорного труда на благо Родины. В пресс-службе Конституционного суда "Проекту" сообщили, что земельный участок Зорькин приобрёл за наличные средства.



Руководитель правового управления администрации президента Лариса Брычева владеет также большим участком, как и господин Зорькин. Она отвечает за все основные законопроекты в стране. Участок имеет площадь в 27 соток, стоимость которого оценивается в 90 миллионов рублей.



Депутат Павел Крашенинников входит в состав группы по корректировке Конституции. Он владеет участком в посёлке дома отдыха Успенское. Здесь же проживает бывший генеральный прокурор Юрий Чайка, гимнастка Алина Кабаева.



Россиянам важно знать, в каких «тяжёлых» условиях проживают те лица, которые меняют нашу жизнь и неизвестно ещё в какую сторону.



