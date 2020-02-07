Золото Патриарха. Его же словами - стяжательство исходит от духовной нищеты

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7 февраля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Kremlin Pool

Вы можете себе представить Иисуса Христа с дорогими золотыми украшениями или одеяниями? А патриарха Русской православной церкви Кирилла? Позолота, мерседесы, охрана ФСО, дом в Баковке, квартира в Доме на набережной, дорогие часы - зачем всё это служителю Господа? Конечно, предстоятель не должен ходить как оборванец и передвигаться на телеге, но от какой такой паствы его защищает Федеральная служба охраны, куда он так спешит с мигалками - на встречу с Богом?



Давно замечено, что российский патриарх Кирилл любит дорогие предметы. К примеру, известно, что он имеет часы Ulysse Nardin. Их стоимость оценивается в 16 тысяч долларов. Ранее патриарх уверял, что будет пользоваться только часами, подаренными президентом России.



Как пишут "Открытые медиа", часы Ulysse Nardin выпущены в 2005 году. Они водонепроницаемы, имеют многофункциональный циферблат, ремешок из кожи аллигатора. Помимо этого в часы встроены драгоценные камни. Сейчас таких моделей не производят, их можно приобрести только через интернет.



Журналисты ранее видели на руке патриарха часы Breguet. На тот момент их стоимость составляла 30 тысяч долларов. В прошлом году на встрече в МГУ патриарха заметили в спортивных часах финского производства. Примерна стоимость модели Suunto составляет 50 тысяч рублей. Данная модель подходит для спортсменов, которые занимаются активными тренировками.



СМИ неоднократно обращались в пресс-службу РПЦ относительно часов Кирилла, однако никакого ответа не получили. Блогеры заметили на сайте Патриархии фотографию, на которой Кирилл сидел без наручных часов. Позднее выяснилось, что фотография отретуширована, а часы модели Breguet отражаются на гладкой поверхности стола. Их стоимость оценивается порядка 30 тысяч долларов. Весьма скромные часы у Владыки, не говоря уже об особняках и яхтах.



Журналисты припоминают святейшему, что в лихие 90-е первый президент России Борис Ельцин освободил РПЦ от налогов и предоставил льготы на безакцизный ввоз табака. И сын божий ввозил на благо церкви из Швейцарии сигареты, которые потом продавались, слава Богу, не в церквях.



А ведь будучи председателем Синодального отдела внешних церковных связей, митрополитом Смоленским и Калининградским Владимир Гундяев, таково его мирское имя, в своих телевизионных проповедях упрекал людей в стяжательстве, накопительстве. И объяснял тягу людскую к золотым украшениям и дорогим особнякам духовным несовершенством. Теперь же Гуня, как его ласково называет журналист и поповед Александр Невзоров, сам своим стяжательством дал атеистам карты в руки. Паства ведь не стадо баранов, прихожане ведь не только слепо верят в Бога, но и видят, как живут его наместники на Земле.



Во время интернета, Ютюба, смартфонов невозможно ничего скрыть. Так зачем этот умный человек регулярно себя подставляет под объективами телекамер и фотоаппаратов? Или бизнес, церковь, политика - всё смешалось, перекорячило сознание, и теперь не разберёшь, где правда, а где ложь, где искренность, а где фальш. И ведь кому-то сейчас выгодно, чтобы патриарха полоскали в СМИ и в Интернете.



