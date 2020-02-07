Путин одобрил поправки к закону «О полиции»

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7 февраля 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон «О полиции». Поправки предусматривают дополнительные обязанности для сотрудников полиции, направленные на защиту прав граждан.

«Федеральный закон направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан», — отмечено в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также поправки призваны улучшить работу полиции по предупреждению и раскрытию преступлений и правонарушений.

Теперь полицейские обязаны сообщать близким пострадавшего об оказанной ему помощи, при наличии информации сообщать родственникам о том, в какую больницу отправлен пострадавший. Также сотрудники полиции будут обязаны информировать владельцев земельных участков и нежилых помещений при проникновении на эти территории.

Поправки расширяют круг лиц, которым гражданин может сообщить о своем задержании. Согласно изменениям, человек сможет позвонить не только супругу или родителям, но и близким родственникам, сестре или брату в срок, не позднее трех часов с момента задержания.