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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Как сэкономить дачникам на уплате взносов

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Как сэкономить дачникам на уплате взносов
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Первый заместитель председателя Московской облдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что дачникам положено платить круглогодично взносы в садовые некоммерческие товарищества (СНТ), даже если они не живут на даче только с мая по ноябрь.

Но есть варианты, по словам Чаплина, как дачникам сэкономить на уплате взносов.  Чиновник считает, что можно продумать дифференцированные взносы с учетом сезонности проживания. По словам Чаплина, необходимо провести общее  собрание и заключить договор с региональным оператором, чтобы твердые коммунальные отходы летом вывозили по норме, а зимой — по факту проживания дачников.

Тогда платить за вывоз мусора зимой придется только тем, кто живет на даче в течение всего года. Он подсказал, что факт проживания можно подтвердить показателями расхода электроэнергии.

Никита Чаплин подчеркнул, что взносы владельцев дач являются такими же обязательными платежами, как за услуги ЖКХ в многоквартирном доме.  Взносы делятся на три категории: постоянные, индивидуальные и сезонные. К первой категории относятся платежи за общее освещение, охрану, содержание имущества общего пользования.

Ко второй группе относятся расходы воды, газы и электроэнергии. Третья, сезонная группа расходов: чистка снега и покос травы.

 

ИЧ

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