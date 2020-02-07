Как сэкономить дачникам на уплате взносов

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7 февраля 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Первый заместитель председателя Московской облдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что дачникам положено платить круглогодично взносы в садовые некоммерческие товарищества (СНТ), даже если они не живут на даче только с мая по ноябрь.

Но есть варианты, по словам Чаплина, как дачникам сэкономить на уплате взносов. Чиновник считает, что можно продумать дифференцированные взносы с учетом сезонности проживания. По словам Чаплина, необходимо провести общее собрание и заключить договор с региональным оператором, чтобы твердые коммунальные отходы летом вывозили по норме, а зимой — по факту проживания дачников.

Тогда платить за вывоз мусора зимой придется только тем, кто живет на даче в течение всего года. Он подсказал, что факт проживания можно подтвердить показателями расхода электроэнергии.

Никита Чаплин подчеркнул, что взносы владельцев дач являются такими же обязательными платежами, как за услуги ЖКХ в многоквартирном доме. Взносы делятся на три категории: постоянные, индивидуальные и сезонные. К первой категории относятся платежи за общее освещение, охрану, содержание имущества общего пользования.

Ко второй группе относятся расходы воды, газы и электроэнергии. Третья, сезонная группа расходов: чистка снега и покос травы.