Семья Михаила Мишустина раскрыла сумму доходов

Семья председателя российского правительства Михаила Мишустина, которого Владимир Путин назначил вместо Дмитрия Медведева, раскрыла сумму его доходов.
Управляющий партнер UFG (Объединенная финансовая группа) Полина Герасименко рассказала, сколько зарабатывал и почему ушел из компании Михаил Мишустин, - сообщает РБК.
По сведениям Герасименко, UFG никогда не привлекали бюджетные средства или средства государственных компаний. Мишустин пришел в компнания в мае 2008 года. Тогдашний руководитель совета директоров группы UFG Борис Федров экс-глава Минфина, ныне покойный) очень ценил Мишустина.
В апреле 2008 года для бенефициарного владения всеми своими активами, связанными с UFG, Михаил Мишустин учредил семейный траст. Вознаграждение Мишустина в 2009 году составило 79 млн рублей. Большая часть этих средств — бонусы по сделкам, которые гораздо выше зарплаты. В 2010 году Мишустин решил вернуться на госслужбу. 100% собственности траста он передал своей жене Владлене Мишустиной. В 2010—2013 годах супруга чиновника получила от этого доход в размере 11,55 млн долларов.
В 2013 году в связи с новым законом "о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей" Владлена Мишустина была обязана передать оставшиеся активы третьему лицу. Ими стали мать и сестра ее супруга — Луиза Мишустина и Наталья Стенина. В 2013—2015 годах доходы составили 11,9 млн долларов и 10,1 млн долларов соотвественно. В итоге общая сумма прибыли всех троих бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 млн долларов (около 2,15 млрд рублей).