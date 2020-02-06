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6 февраля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

соревнования по шахматам,фото соцсети

В Кемеровском президентском кадетском училище Министерства обороны Российской Федерации прошел второй Всеармейский чемпионат по шахматам. Кемерово стал вторым городом, где собрались сильнейшие юные шахматисты довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Участие в соревнованиях приняли 128 юных шахматистов из 29 суворовских, нахимовских и президентских училищ России.

Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачётом на каждой доске по «швейцарской системе» в 9 туров. По итогам состязаний определены победители и призёры в командном и личном зачётах.

Победителей турнира наградил начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Планируя проведение шахматных состязаний, мы были уверены, что они быстро наберут популярность и станут площадкой интересных интеллектуальных сражений суворовцев и нахимовцев, кадет и воспитанниц».

-отметил на церемонии награждения Виктор Горемыкин. Он добавил, что прежде всего, этому способствуют шахматные клубы, созданные по решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, в каждом учебном заведении.

«Помимо увлекательных правил и особой философии велика обучающая и воспитательная роль шахмат. Она учит системному и логическому мышлению, умению принимать обоснованные решения, воспитывает усердие и стремление бороться до конца. Сегодня мы наблюдаем глобальную битву интеллектов: человека и компьютера, в которой гроссмейстер способен одолеть самую совершенную шахматную машину, так как человеческие возможности, мастерство и воля безграничны»

- сказал на церемонии закрытия чемпионата начальник Главного управления кадров Минобороны России.

По результатам интеллектуальных баталий первое место заняла команда девочек Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. 2 место заняли воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища. 3 место осталось за шахматистами филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище). В личном первенстве воспитанницы выиграли на трех из четырех досок.

Кроме того. сеанс одновременной игры с участниками чемпионата и воспитанниками Кемеровского ПКУ провел международный мастер, гроссмейстер Алексей Решетников.

Также в этот день спортсмены Центрального спортивного клуба Армии провели мастер-классы по футболу, армейскому рукопашному бою и борьбе самбо, по спортивной гимнастике и бадминтону для воспитанников президентского кадетского училища. Первый Всеармейский чемпионат по шахматам состоялся в январе 2019 года в Оренбургском президентском кадетском училище.

По его итогам среди довузовских учебных заведений министерства обороны Российской Федерации победителем признана команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Призерами стали Краснодарское и Тюменское президентские кадетские училища.

Первая очередь Кемеровского президентского кадетского училища на 360 мест открылась 1 сентября 2019 года. Всего в училище после завершения строительства будет обучаться 840 кадет.

Направлением деятельности Кемеровского президентского кадетского училища является инновационная образовательная деятельность с использованием передовых цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.