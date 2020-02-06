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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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У сына экс-президента Киргизии случился сердечный приступ, и он умер на 44-м году жизни

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

У сына экс-президента Киргизии случился сердечный приступ, и он умер на 44-м году жизни
Айдар Акаев, фото из соцсети

В Москве ночью 5 февраля скоропостижно от сердечного приступа скончался сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар Акаев.  Мужчине было 43 года. У него остались супруга и двое детей.

По словам близких друзей семьи Айдара Акаева, у мужчины диагностировали сердечный приступ, врачи не смогли его спасти, - сообщает Sputnik Кыргызстан.

Айдар был старшим сыном первого президента Киргизии Аскара Акаева. В 2005 году вместе с сестрой Бермет он стал депутатом парламента. После "тюльпановой революции" в Киргизии итоги выборов аннулировали.
После возбуждения нескольких уголовных дел по обвинению в финансовых махинациях и выводе средств семья президента покинула страну и уехала в Москву.

ИЧ

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