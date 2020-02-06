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6 февраля 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

короновирус, фото соцсетей

Эпидемия коронавируса фактически самая обсуждаемая и вместе с тем самая таинственная тема последнего месяца. На данный момент от заражения погибло уже более пятиста человек, а общее количество инфицированных достигло 28 тысяч. Можно сказать, что распространение болезни увеличивается в геометрической прогрессии, и многие предрекают наступление новой пандемии. Отсюда возникает множество неоправданных слухов и фейковых новостей: коронавирус связывают с разработками биологического оружия, завышают или занижают показатели смертности, указывают на то, что вирус появился благодаря клановой борьбе за власть в Китае. Теории его происхождения множатся, поэтому появляются целые каналы, например, в Telegram, в которых сообщаются все подробности и актуальные новости о распространении 2019-nCoV.

коронавирус в Китае

фото,соцсетей

Закрытый Китай

Появление слухов и фейков можно объяснить политическими мотивами западного мира во главе с США. Китай для них – далеко не дружественная, очень закрытая страна. В КНР успешно работает файрволл, доступ к информации у самих китайцев весьма ограничен. Что уж говорить об иностранных журналистах, которые пытаются добиться правды: зачастую им приходится узнавать информацию исключительно из уст представителей официальных СМИ Китая. Способ весьма специфический, особенно учитывая отношение к китайским СМИ: для США – это пропагандисты режима несвободной страны. Бороться с этим ограниченным доступом к знаниям о распространении коронавируса не получается, именно поэтому появляются недостоверные, но по сути правдивые теории о том, что происходит в Китае на самом деле.

В ответ на распространение фейковых новостей МИД Китая призвал не верить слухам, заявив о том, что вся информация Китайских СМИ и пресс-служб актуальна и крайне достоверна. Так, «РИА Новости» цитируют слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин:

«Ответственное отношение Китая, открытость и транспарентность, а также решительные и серьезные меры в борьбе с распространением заболевания получили признание всего международного сообщества»

представитель МИД КНР Хуа Чуньин

фото соцсетей

Заявление МИД Китая послужило ответом на обвинения некоторых западных политиков в недостоверности информации, которую предоставляют СМИ КНР. Так, например, один из экспертов ВОЗ Джон Маккензи выразил своё недовольство тем, что власти Китая недостаточно быстро сообщали о том, как именно распространяется и какую опасность несёт коронавирус ещё на момент вспышки в городе Ухань. В ответ на такие заявления в МИД КНР сообщили о том, что тиражирование подобных слухов намного опаснее самого вируса.

Слухи о коронавирусе

Слухов об инфекции было действительно много. В первую очередь, наверное, стоит сказать о том, что некоторые эксперты в силу недоверия официальной информации искажали реальную статистику. Количество погибших, по их мнению, либо было сильно больше, либо сильно меньше. Отсюда строились догадки, что коронавирус – либо весьма безобидная инфекция, которую решили сделать причиной массовой истерии, либо пандемия подкосившая уже не тысячи, а миллионы человек по всему Китаю. В первом случае, это было якобы сделано для того, чтобы некоторые политики и бизнесмены могли заработать на фейковом вирусе. Во втором случае, Китай якобы специально занижает показатели смертности и распространения вируса для того, чтобы не портить репутацию на мировой арене.

Между прочим, слухи о том, что на коронавирусе зарабатывают большие деньги действительно гуляют по сети. Так, например, разбиралась информация о том, что власти КНР якобы заработали на распространении коронавируса порядка 20 миллиардов долларов и вернули более 30% всех акций своих монополий на родину. Все благодаря тому, что акции начали падать в цене из-за слухов об опасном вирусе. Однако многие считают эту информацию фейковой и недостоверной, заявляя о том, что ничего этого вовсе не было.

глава КНР Си Цзиньпинь

фото соцсетей

Ещё одним весьма неполиткорректным слухом, гуляющим в СМИ, стала информация о том, что китайский коронавирус якобы распространяется только среди представителей монголоидной расы. Позже этот слух был опровергнут первым случаем заражения среди европейцев: был инфицирован житель Германии. Однако толчок к появлению фейков уже был сделан, и то, что вирус якобы распространяется только среди китайцев и жителей близлежащих стран Азии, начал рождать всё новые слухи. Так, где-то в сети появлялась информация о том, что это специальное биологическое оружие направленное против представителей китайской нации для того, чтобы расшатать политически стабильное положение главы КНР Си Цзиньпина. Один из актов клановой борьбы за власть в Китае. Международная политика тоже вписалась в эти слухи: кто-то посчитал, что в распространении вируса виноваты политики США, пожелавшие нанести непоправимый ущерб экономическому и политическому конкуренту. Более того, новый коронавирус ошибочно причисляли к новому типу ВИЧ.

Таким образом, слухов по сети гуляет предостаточно, но практически все они не имеют под собой реальной почвы. Так они только дестабилизируют ситуацию вокруг вируса, провоцируя массовую панику.