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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Школы обходятся родителям в 4,4 тысячи рублей в год

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Школы обходятся родителям в 4,4 тысячи рублей в год
фото: pixabey

В России законом гарантировано получение бесплатного среднего образования. На деле родители часто подвергаются поборам со стороны школы на самые разные нужды, от оплаты ЖКХ и труда уборщиц до проведения ремонта. В среднем родители вынуждены отдавать школам 4400 рублей в год.

«4400 рублей в среднем в год сдают родители на различные школьные нужды. Но это очень средняя цифра, потому что где-то не сдают ничего. А где-то отдельно идут учебники – это 3000 рублей. Отдельно - школьная форма. Это порядка 4000 рублей», - сказала Татьяна Половкова. 

СЕ

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