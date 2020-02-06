Власти Москвы совместно с ГУВД выявили нарушения оборота онкопрепаратов

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6 февраля 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Власти российской столицы совместно с сотрудниками правоохранительных органов пресекли нарушения в сфере оборота медицинских препаратов, предназначенных для лечения людей, которые страдают онкологическими заболеваниями. Об этом говорится в сообщении, появившемся на персональном сайте Сергея Собянина.

Градоначальник написал, что полицейские в результате операции, проведенной в четверг, задержали ряд сотрудников учреждений здравоохранения по подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкопрепаратов. Собянин выразил благодарность стражам порядка за отличную работу.

Также мэр отметил, что в Москве на протяжении последних лет на систематической основе проводят работу по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий горожан. В первую очередь речь идет о пациентах с онконедугами.

Сергей Собянин подчеркнул, что многое уже сделано. Так, удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%. В столице перешли на современные стандарты лечения наиболее распространенных видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств.

Градоначальник добавил, что в течение текущего года будет завершено создание специальной информационной системы, которая обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогих лекарств, в том числе и онкологических препаратов. Вся информация о движении медикаментов будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам.

С помощью новой системы каждый человек сможет узнать, какие именно препараты были выписаны ему по бесплатному рецепту и какими лекарствами его лечили в круглосуточном или дневном стационаре.

Кроме того, с 1 июля будет осуществлена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов штрихкодами. Это позволит отслеживать происхождение каждой отдельной упаковки.

Как рассказал Собянин, в ближайшее время в Москве завершат реорганизацию онкологической службы, в рамках которой онкодиспансеры станут подразделениями городских больниц. Таким образом, в столице появится единая система ведения пациентов и выписки лекарств. Также создана служба онкоаудиторов, которые проверяют правильность и обоснованность назначения препаратов, отметил мэр.