Эксперт рассказала, на каких стадиях чаще выявляли рак в 2019 году

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6 февраля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Эксперт по персонализированной медицине Марина Секачева предоставила данные, на каких стадиях в России выявляли рак в прошлом году. Она подчеркнула, что на ранних стадиях (первой и второй) в 2019 году онкологические заболевания находили в 56,4% случаев. Ещё 23,3% злокачественных новообразований диагностировали на третьей стадии. На самой запущенной, четвёртой стадии, когда наблюдались уже отдалённые метастазы, рак обнаруживали в 20,3% случаях.

"В структуре смертности наибольший вес составляют опухоли лёгких, желудка, ободочной и прямой кишки, молочной железы. Таким образом, первоочередной задачей является ранняя постановка диагноза онкологического заболевания", — подчеркнула Секачева.