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6 февраля 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Moskvichmag

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Какого типа мужчину можно выбрать в Москве? Оказывается, в столице можно познакомиться с мужчинами разными. Эксперт поделила жителей Москвы, с которыми можно завязать отношения, на семь типов.

Интеллигенты старой школы могут встретиться в пределах Бульварного кольца. Они обычно безденежны. Но хвалятся недвижимостью, доставшейся по наследству. Из возраст - под 50. Носят одежду, купленную в конце прошлого века. Любят выпить.

Надеется, что женщина ляжет с ним в кровать в первый день знакомства. В женщинах ценит ум, но рассчитывает в основном на жалость.

Интеллигент нового образца обитает в районе ТТК. Работает в медиа, музейном и благотворительном секторе за зарплату. Возраст - 30 +. Имеет парадно-выходную одежду - кроссовки и худи. В сексе более подкован, в сравнении с первым типом мужчин.

Айтишники - самый перспективный случай. Обитает в районах с развитой инфраструктурой и вообще максимально практичен. Айтишники прилично зарабатывают, работа у них надежная. Мужчины этого типа выглядят старше своих лет. Не все из них принимают душ два раза в день. Интересуется политикой и путешествиями. В сексе ужасе. И не предполагает этого.

Клерки и ИП-эшники обитают в тиндере. Денег нет, но хотят казаться обеспеченными. Возраст не пенсионный. О сексе имеет самые приблизительные представления. Готов к браку, потому что просто встречаться ему невыгодно.

Еще в Москве можно найти иностранца. Европейца и американца после 2014 года в столице вряд ли найдешь. Русскоговорящие выходцы из бывших республик (речь о Кавказе) — в женщинах видят исключительно женщин, рассказала Зинаида Пронченко.

Чиновники и мини-олигархи почти все разобраны. Или разведенные отягчающими обстоятельствами. Носят дорогие костюмы, но только синие. И коричневые ботинки определенных брендов.

Зациклены на проблемах бизнеса. Лучшие друзья и конфиденты — водители и охрана. Вся забота проявляется в подарках. Сексом занимаются, удовлетворяя только свои потребности. В женщинах видят тварей дрожащих.

Ренегаты всех сортов и мастей, чужие на этом празднике жизни. Не важно, где работают и сколько получают, свою и вашу экзистенцию презирают. Всегда добиваются своего — секса или самопожертвования с широко закрытыми глазами. Лучшие любовники, но худшие из людей.