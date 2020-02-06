Президент позаботился о зарплатах бюджетников, а народу что? МРОТ как матерное слово?

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6 февраля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Многие жители страны до сих пор не понимают, кто и каким образом должен повышать их зарплаты, откуда берутся цифры индексаций и почему у одних бюджетников доходы медленно, но растут, а у других порой и вовсе стоят на месте.



Согласно положениям майских указов, заявленный уровень повышения зарплат варьируется от уровня в 200% от средней по региону или же до однократного подобного размера. Выполнение провозглашённых на федеральном уровне обязательств фактически полностью легло на плечи регионов. Спрашивают с них строго, а вот чётких ответов на извечный вопрос «где деньги?» не дают – ищите сами. В итоге - сокращение персонала и увеличение уровня бедности.



Как известно из мировой истории, большой разрыв между богатыми и бедными приводит к революциям. Миллиардные дворцы министров на Рублёвке и элитная недвижимость за рубежом резко контрастирует с нищетой российских регионов, где ни дорог, ни работы, ни жилья, никакого просвета и надежды. Одна болтовня.



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