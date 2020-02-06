Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Президент позаботился о зарплатах бюджетников, а народу что? МРОТ как матерное слово?

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Президент позаботился о зарплатах бюджетников, а народу что? МРОТ как матерное слово?

Многие жители страны до сих пор не понимают, кто и каким образом должен повышать их зарплаты, откуда берутся цифры индексаций и почему у одних бюджетников доходы медленно, но растут, а у других порой и вовсе стоят на месте.

Согласно положениям майских указов, заявленный уровень повышения зарплат варьируется от уровня в 200% от средней по региону или же до однократного подобного размера. Выполнение провозглашённых на федеральном уровне обязательств фактически полностью легло на плечи регионов. Спрашивают с них строго, а вот чётких ответов на извечный вопрос «где деньги?» не дают – ищите сами. В итоге - сокращение персонала и увеличение уровня бедности.

Как известно из мировой истории, большой разрыв между богатыми и бедными приводит к революциям. Миллиардные дворцы министров на Рублёвке и элитная недвижимость за рубежом резко контрастирует с нищетой российских регионов, где ни дорог, ни работы, ни жилья, никакого просвета и надежды. Одна болтовня.

Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

В мире

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости непосильными. "Пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан