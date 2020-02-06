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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

ГИБДД аннулировала штрафы за подсветку электробусов в Москве

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД аннулировала штрафы за подсветку электробусов в Москве
Электробус на улицах Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Московская Госавтоинспекция решила аннулировать штрафы, наложенные на водителей и должностных лиц, ответственных за выпуск на линию украшенных праздничными световыми гирляндами электробусов. Соответствующей информацией поделился в своем микроблоге в социальной сети Twitter департамент транспорта российской столицы.

Ведомство выразило благодарность ГИБДД «за понимание и внимание к аргументам - нашим и производителей электробусов». Также в департаменте проинформировали, что в следующем году на городские улицы планируется выпустить в два раза больше украшенных гирляндами электробусов.

Ранее на текущей неделе СМИ сообщили, что в ГИБДД посчитали новогоднее оформление общественного транспорта столицы нарушением действующих норм и вынесли штрафы. В опубликованных на страницах прессы материалах отмечалось, что нештатные источники света, согласно точке зрения экспертов, способны дезориентировать участников движения и могут представлять опасность для пешехода, который может задеть их рукой и получить удар током.

 

ДЦ

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