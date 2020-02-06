Новый год наступил, а вкусной сказки всё хочется!

//Общество

6 февраля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Гости новогоднего бала разъехались, а послевкусие осталось. 20 декабря в ВДЦ «МихМах» успешно завершён Первый открытый региональный профессиональный конкурс «Лучший мастер-кондитер Красноярского края» – «Новогодний торт», организованный Союзом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» и агентством «СибАргумент» при участии регионального руководства международной кампании «АМВЕЙ» и глянцевого журнала «Счастливая мама».

Наша газета официальные итоги конкурса уже опубликовала, но сегодня, в канун Старого Нового года мы публикуем фотографии лучших из лучших – чемпионов и призёров 2019 года.

Обладатель Гран-При Ольга Блинова (г. Ачинск)

Дизайнер, художник. В профессии кондитера более 8 лет. Участник различных региональных конкурсов. Победитель международного конкурса кондитеров «International Pastry Cup» 2019 года: 1 место в номинации «Детский шоу-торт» и звание «Лучший кондитер Ачинска».

1 место – Анастасия Зубкова

Любовь Насти к кондитерскому искусству началась с хобби, за шесть лет работы ею создано более 1,5 тысяч тортов. Автор знает, как сделать торжество незабываемым, лучший подарок любимым людям – вкусный торт!

2 место – Ирина Тумар

Участник различных региональных конкурсов. Победитель международного конкурса кондитеров «International Pastry Cup» 2019 года.

3 место – Дарья Гуркина

Инженер-технолог в общественном питании. Опыт работы более 10 лет. Тортами занимается более 6 лет. Постоянно повышает квалификацию и образование в области кондитерского искусства. Обожает свою профессию.

В конкурсе также приняли участие Татьяна Павлова (эксперт «Worldskills Russia», победитель чемпионата Красноярского края, серебряный призёр Сибирского Федерального округа), Эвелина Костецкая (независимый эксперт «Worldskills Russia», дебютант региональных конкурсов, на конкурс ею представлен торт «Новогодняя сказка»), Елена Василовская (главный судья соревнований, независимый эксперт «Worldskills Russia», главный эксперт «Обилимпикс». Работы представлены вне конкурса), Ольга Филимонова (участник различных региональных конкурсов, победитель международного конкурса кондитеров «International Pastry Cup» 2019 года), Наталья Титаренко (участник различных региональных конкурсов, эксперт в области рационального и правильного питания международной компании «АМВЕЙ». На конкурс представлен торт из фруктов, без добавления муки), Наталья Езерская (Индивидуальный предприниматель, директор хлебопекарного производства в п. Тарутино Ачинского района), Елена Ржевская (мастер-кондитер 6 разряда, призёр различных конкурсов «Лучший по профессии», флорист-психолог по развитию творческих способностей, чемпион России в компетенции «Флорист», руководитель творческой мастерской салона цветов и подарков «Благодарю». На конкурс представлен торт «Рождественское благодарение», в составе только натуральные ингредиенты).

Компания «ДиХлеб» (Дивногорский хлебозавод) представила фирменный пирог с яблоками.

Приз зрительских симпатий и право публикаций на информационных ресурсах агентства «СибАргумент» (еженедельника «Аргументы недели Енисей», глянцевого журнала «Счастливая мама» и порталах) получила Елена Ржевская за торт «Цветочная композиция».

Всем призёрам конкурса вручены специальные призы международной компании «АМВЕЙ», а обладатель Гран-при Ольга Блинова выиграла семейный тур в г. Енисейск по системе «всё включено» с проживанием в туристическом клубе «Золотой Арбалет» от председателя комитета по туризму Союза «ЦС ТПП» Елены Ледовской.

Специальные сертификаты для призёров конкурса подготовили партнёры – компания «Николаевские бани».

Все участники представили на конкурс два торта – конкурсный и дегустационный.