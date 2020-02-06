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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Видео первого полета модернизированного ракетоносца Ту-160М попало в Интернет

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Видео первого полета модернизированного ракетоносца Ту-160М попало в Интернет
UAC, globallookpress.com

Видео первого полета модернизированного ракетоносца Ту-160М разместило в Интернете Министерство обороны РФ. Военный самолет Ту-160М находился в воздухе 34 минуты, полет проходил на высоте 1500 метров.

Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца.
Модернизация ракетоносца проводится на Казанском авиазаводе.

"Уникальная машина не имеющая аналогов в мире. Главное сейчас её производство восстановили практически с нуля. И Ту-160М это только ступень к новой версии Ту-160М2. Успехов конструкторам и пилотам!" - комментируют полет "белого лебедя" пользователи сети.

ИЧ

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