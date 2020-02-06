От международных до региональных форумов

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6 февраля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Завершается отчётная кампания Союза «ЦС ТПП», главы структурных подразделений региональной ТПП подводят итоги за год. Вице-президент Союза «ЦС ТПП» и руководитель Департамента по управлению проектами и координации Дарья Ковалёва рассказывает об итогах деятельности за 2019 год.

– Сейчас, согласно положению, сотрудники департамента ведут 24 направления деятельности по 9 блокам – это без учёта ряда направлений, которые будут внедрены в первом полугодии 2020 года. Основная нагрузка приходится на сопровождение крупных проектов Центрально-Сибирской ТПП вроде КЭФ и Регионального клуба «Меркурий», организацию мероприятий, деятельность по регистрации товарных знаков, информационное сопровождение деятельности Союза и его членов, а также сопровождение административных вопросов деятельности Центрально-Сибирской ТПП – отчётность, планирование, кадровое делопроизводство.

– Каковы результаты года работы Департамента по данным направлениям?

– За отчётный период мы организовали 77 мероприятий, 34 из них – полностью «под ключ». В процентном содержании это 35% всех проведённых мероприятий Союза «ЦС ТПП» (219 за год). В их число входят экскурсии, заседания клуба «Меркурий», деловые форумы, круглые столы, конференции и, конечно же, жемчужины этого года – Объединённый торгово-экономический форум России, Китая и Монголии и «Голубой огонёк» Центрально-Сибирской ТПП.

– Каковы основные количественные результаты работы Департамента за год?

– Из других интересных цифр: наш департамент довольно молодой, однако уже сейчас по итогам 2019 года нам удалось обеспечить в структуре доходов всего Союза «ЦС ТПП» долю в 11%.

Взаимодействие со СМИ дало нам значительный рост показателей: в 2019 году количество упоминаний Союза «ЦС ТПП» достигло (по данным системы SCAN Interfax) 1575 (данные на период с 1 января по 21 ноября 2019 года). Среди региональных палат в рейтинге упоминаемости мы заняли 17-е место, продолжив движение вверх. Стабильно растёт и количество публикаций на сайте Союза «ЦС ТПП».

– Вступая в ряды Союза «ЦС ТПП», предприниматели спрашивают, в чём же полезность торгово-промышленных палат?

– Отвечаю: от Департамента по управлению проектами и координации за 2019 год было оказано преференций на сумму 1 230 000 рублей (информационное сопровождение, консультации, рассылки, презентации компаний и проведение круглых столов).

Приросли и новые направления деятельности – оформление карт АТЭС, организация мероприятий международного уровня и работа со студентами-практикантами. Также мы продолжаем оказывать услуги по регистрации товарных знаков.

– Какие проекты Департамента хотелось бы отметить отдельно?

– Безусловно, большую часть нашего рабочего времени заняло решение организационных вопросов Объединённого торгово-экономического форума России, Китая и Монголии. Наш Департамент нёс ответственность за технические вопросы форума (выбор площадки, организация пространств, заказ питания, бронирование гостиниц и т.п.), внешнеэкономическую составляющую (приглашение и регистрация участников, формирование матриц встреч B2B), информационный блок (взаимодействие со СМИ, изготовление полиграфической и рекламной продукции, культурную программу (организация экскурсий, речных прогулок и торжественного приёма от Союза «ЦС ТПП») и многое другое. На протяжении полугода три человека отрабатывали около 80% организационных вопросов форума. На финальном этапе подготовки и при работе «в полях» к нам присоединились коллеги из других отделов.

В подготовке данного форума нам помог опыт организации масштабной реверсной бизнес-миссии КНР, которую мы провели совместно с Агентством развития бизнеса в марте параллельно с Красноярским экономическим форумом. В ней приняли участие 30 компаний Китая и более 90 местных предпринимателей. Как и в случае с форумом, это мероприятие было организовано нами «под ключ». Буквально за месяц.

– А также 20 декабря впервые в Красноярске состоялся масштабный праздничный вечер для членских организаций Союза «ЦС ТПП» – «Голубой Огонек»…

– В рамках новогоднего мероприятия были выступления лучших артистов города, праздничный ужин, награждение грамотами и почётными знаками Союза «ЦС ТПП», работа фотозон и интерактивных площадок, интервьюирование гостей на красной дорожке, а также многое другое – то, что каждый из вас с детства привык видеть в одноименной новогодней телевизионной программе. Более 160 представителей членских организаций Союза «ЦС ТПП» собрались, чтобы вместе отпраздновать завершение 2019 года, подвести итоги своей деятельности и построить планы сотрудничества на будущий 2020 год.

Не секрет, что наш департамент занимается реализацией федеральных проектов ТПП РФ в Красноярском крае. Нынче мы достигли значительных успехов сразу в двух из них. В проекте «Бизнес-барометр коррупции» мы вошли в пятёрку самых активных региональных ТПП: более 2000 предпринимателей Красноярского края приняли участие в опросе VII этапа проекта. Также ТПП РФ отметила наш большой вклад в организацию Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России.

– Какие основные мероприятия в первом полугодии 2020 года будут организованы Департаментом по управлению проектами и координации?

– Деловые визиты, День Российского предпринимательства, Красноярский экономический форум со спикерами федерального значения, в рамках которого будет проводиться Форум ОПК, региональный форум семейного предпринимательства и, конечно же, Клуб «Меркурий».

Все вопросы о деятельности Департамента по управлению проектами и координации Союза «ЦС ТПП» можно задать Дарье Владимировне Ковалёвой по телефону +7(391) 2681660 или направив на эл. почту: kovaleva.cstpp@bk.ru.

Татьяна Уварова