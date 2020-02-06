//Общество

6 февраля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Расширяя компетенции

Современный промышленный город-миллионник, сибирский центр туризма – Красноярск всё больше вбирает в себя компетенций, новых технологий, коммуникаций. Град на Енисее становится все современнее и красивее, инфраструктура развивается во всех направлениях и сферах. Так, 18 декабря Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства (ул. Рокоссовского) проводил Торжественное открытие центра подготовки кадров в сфере «ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА».

Центр проведения демонстрационных экзаменов по компетенции «Туризм» и «Администрирования отеля», входящих в состав специализированных центров компетенций, оснащён в соответствии с международными стандартами WorldSkills. За последние календарные месяцы на выделенные субсидии из федерального и регионального бюджетов, а также частично на собственные средства в колледже проведены методические и инфраструктурные преобразования.

На открытие приехало немало известных гостей: Юлия Вячеславовна Верхушина – руководитель агентства по туризму Красноярского края; Виктор Иванович Кардашов – депутат Законодательного Собрания Красноярского края; Виктория Борисовна Вепренцева – главный специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования Красноярского края; Елена Владимировна Кухаренко – генеральный директор Гостиницы «Красноярск», стратегический партнёр, председатель совета экспертов компетенции «Администрирование отеля», эксперт Демонстрационного экзамена, наставник в профессии, председатель совета специальности; Ксения Александровна Прищепенко – руководитель службы персонала Отель Hilton Garden InnKrasnoyarsk, член совета экспертов компетенции «Администрирование отеля», эксперт ДЭ, наставник в профессии; Анжелика Юрьевна Зырянова – директор гостиницы «Сибирь», наставник в профессии; Людмила Васильевна Иванцова – руководитель службы персонала Novotel, Ibis hotel Партнёр, наставник в профессии; Татьяна Владимировна Веселина – директор Культурно-исторического центра «Успенский»; Мария Николаевна Назарова – руководитель Туристско-информационного центра; Андрей Николаевич Думанский – член Правления Союза «Центрально-Сибирская ТПП», главный редактор еженедельника «Аргументы недели. Енисей»; Наталья Викторовна Грушевская – директор центра Краевого центра туризма и краеведения; Ирина Валентиновна Максимова – исполнительный директор Сибирской ассоциации гостеприимства; Николай Леонидович Наумов – директор ООО НПФ «Рок Пилларс», председатель Наблюдательного совета колледжа.

Важнейшая задача стоит перед представителями отрасли – задача по вхождению российского общего образования в десятку лучших мировых систем. Следуя трендам в развитии образовательного пространства на территории нашей большой страны, Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства с 2018 года принимает участие в конкурсе на «Государственную поддержку образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы», нацпроекта «Образование», государственной программы «Развитие образования».

В 2018 году колледж получил первый грант на обновление материально-технической базы специальностей и профессий, входящих в ТОП-50! В 2019 году в результате успешного участия во втором конкурсе колледж получил грант на оснащение центров проведения демонстрационных экзаменов.

В начале учебного года был открыт первый (и единственный в Красноярском крае) центр проведения демонстрационного экзамена компетенции «Ювелирное дело», а также центры по компетенциям «Парикмахерское искусство», «Технология моды» и «Графический дизайн»!

Оснащение колледжа современным оборудованием создаёт возможность для молодёжи и взрослого населения освоить современные и актуальные профессиональные навыки, проводить соревнования и чемпионаты различного уровня. Благодаря центрам преподаватели осуществляют непрерывный образовательный процесс.

Учебная практика студентов, подготовка к соревнованиям WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы», проведение отборочных соревнований, демонстрационных экзаменов – вот далеко не полный перечень мероприятий!

Осуществляется работа со школьниками по проекту «Билет в будущее!», профориентационный замысел которого состоит в том, чтобы как можно раньше замотивировать подростка к профессиональному ориентированию по желанию, призванию!

По распоряжению Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. колледж принимает участие в проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На базе центров проходят подготовку граждане предпенсионного возраста по мировым стандартам WorldSkills для профессионального долголетия! И 25 сентября мы уже приступили к реализации программы 2019 года.

Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, программное и методическое обеспечение центров в полном объёме соответствует требованиям инфраструктурного листа Ворлдскиллс.

«Туризм» – динамично развивающаяся отрасль, имеющая важное социальное и экономическое значение. Уникальность туризма заключается в его неограниченных возможностях удовлетворять самые разнообразные потребности человека.

«Гостиничный сервис» – это знания, которые позволяют оказывать качественные услуги и эффективно управлять деятельностью предприятий в сфере гостеприимства.

Пройдёт совсем немного времени, и студенты колледжа пополнят ряды профессионалов, которые скажут своё слово в развитии экономики Красноярского края! И визуального образа города Красноярска!

Символично, что почётное право перерезать красную ленту было предоставлено участникам, призёрам и победителям VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Красноярского края – студентке колледжа специальности «Гостиничное дело» Юлии Александровой и юниору – ученице школы №7 Владлене Куршаковой, а также студентам колледжа специальности «Туризм» Егору Попову и Егору Орлову!

По окончании церемонии и краткой экскурсии был организован круглый стол на тему «Перспективы подготовки специалистов для сферы туризма и гостеприимства Красноярского края».

Александр Глазков