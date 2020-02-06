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6 февраля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Спасибо партнёрам, которые выбирают жизнь!

Стал историей 2019 год – год, в котором Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс» воплотил в жизнь проект «Я выбираю жизнь!» Благодаря поддержке Фонда президентских грантов «Феникс» организовал работу выездных бригад волонтёров немедицинской паллиативной помощи, которые помогают тяжелобольным, обречённым больным и инвалидам-колясочникам 1 группы.

10 декабря Почётными грамотами Главного управления социальной защиты населения г. Красноярска были награждены 17 лучших волонтёров паллиативной помощи, работающих в «Фениксе». Конечно, спасибо Фонду президентских грантов, но реализация проекта была бы невозможна без участия партнёров, при поддержке которых мы могли обеспечить бригады необходимыми средствами индивидуальной защиты и средствами гигиены по уходу за лежачими больными, компенсировать проезд на заявки и питание нашим волонтёрам, работающим с тяжёлыми больными, а также организовать праздники и досуговые мероприятия для наших подопечных, чтобы добавить красок в их жизнь. Наши услуги бесплатны для них, но содержание и оснащение выездных бригад всем необходимым на 30-40 процентов зависит от благотворительных пожертвований. Безусловно, проект не состоялся бы без поддержки директора ИП – Глава К(ф)Х Болсуновский А.И. – Андрея Ивановича Болсуновского и руководства региональной общественной организации «Союз журналистов Красноярского края» в лице Дмитрия Владимировича и Татьяны Вячеславовны Головановых, а также директора ООО «АйВек Плюс» Андрея Николаевича Думанского и директора ООО «Верста» Виктора Геннадьевича Маслобоева.

На сегодня под эгидой «Феникса» находятся более 500 подопечных на дому и более 1000 подопечных в специализированных учреждениях, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов. Помимо основной задачи выездных бригад волонтёров – паллиативного ухода – для этих людей мы организуем праздники и пытаемся реализовать самые значимые желания, насколько это в наших силах.

Ни одна акция «Феникса», ни один праздник, ни одно желание подопечных не смогли бы реализоваться без помощи горожан, компаний и организаций города. Постоянными участниками всех наших акций являются ООО «Кондитерские технологии Крайпотребсоюза» и его руководитель Надежда Владимировна Цулуковская, команда Оксаны Геннадьевны Емельяновой, директора по продажам компании "Мэри Кэй", бизнес- группа 018393 и директор ИП Лосюкова Л.В. Людмила Викторовна Лосюкова.

А ещё есть те, кто готов помогать кому-то конкретному из числа наших подопечных. Просто берут одного-двух-трёх, узнают нужды, мечты и решают их проблемы. И это, поверьте, очень много значит. Так помогает нашим детям и подросткам, имеющим статус паллиативных больных, коллектив КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» во главе с директором Натальей Валерьевной Ревкуц. Для этих детей команда Ревкуц на Новый год стала добрым волшебником. Так помогает корреспондент Галина Германовна Кошкина, объявляя на своих страницах в соцсетях акцию #япомогайка для решения проблем конкретного человека, обратившегося к нам за помощью.

Спасибо руководителю Главного управления социальной защиты населения администрации г. Красноярска Наталье Юрьевне Береговой и всему коллективу управления, а также руководителям районных отделений социальной защиты за поддержку, постоянное взаимодействие и сотрудничество, а также депутату Законодательно Собрания Красноярского края Илье Александровичу Зайцеву и депутату Красноярского городского Совета депутатов Наталье Олеговне Каптелининой. Это очень важно – чувствовать, что мы на одной волне с вами и решаем важные, значимые для общества проблемы.

И любой проект всегда легко реализовать, когда рядом люди, понимающие, о чём идёт речь и искренне поддерживающие – это руководитель АНО "ЦСПР "ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА" Татьяна Золотарева, директор АНО «Иппотерапия для всех» Екатерина Сергеевна Гребенникова, руководитель Благотворительного фонда "Причал Добра" Татьяна Верховская, директор Благотворительного фонда «Моё будущее» Лиля Юрьевна Силютина – это те люди, которые легко приходят на помощь, несмотря на свои программы, цели, заботы. Руководители некоммерческих организаций готовы к совместным действиям, решениям, взаимовыручке и поддержке. Это тот случай, когда мы – союзники, партнёры и совместно решаем важные проблемы.

А ещё спасибо тысячам благотворителей и подписчиков в социальных сетях, кто помогает нам пожертвованиями, делает репосты, отзывается на наши акции. Спасибо, что вместе с нами выбираете жизнь! Жизнь – полную, насыщенную эмоциями, настоящую, в которой есть место добру, вере, надежде, любви!

С НОВЫМ ГОДОМ!