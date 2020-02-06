В Волгоградской области увеличен размер и объем услуг родового сертификата

//Общество

6 февраля 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

С 2020 года увеличен размер родового сертификата в связи с увеличением объема услуг, оказываемых беременным женщинам.

По информации Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования, за счет родового сертификата женщины с 2020 года могут получить правовую, психологическую, медико-социальную помощь.

С 1 января 2020 года цена родового сертификата составляет 12 000 рублей, из которых:

- 4 тыс. рублей - за услуги, оказываемые женщинам в период беременности (3 тыс. рублей - на медпомощь, 1 тыс. рублей – на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи),

- 6 тыс. рублей - за услуги, оказываемые женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период,

- 1 тыс. рублей – за услуги за медосмотр ребенка в течение первых 6 месяцев первого года жизни,

- 1 тыс. рублей – за услуги за медосмотр ребенка в течение вторых 6 месяцев первого года жизни.

Напомним, право на получение родового сертификата имеют все женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, в том числе военнослужащие, работающие и неработающие, несовершеннолетние, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России на законных основаниях, имеющие полис ОМС.

В 2019 году в Волгограде и Волгоградской области выдано 66 365 талонов родовых сертификатов. За оказанные медицинские услуги по талонам родовых сертификатов в учреждения здравоохранения Волгоградское региональное отделение Фонда перечислило 207 млн рублей.

Благодаря программе «Родовый сертификат» медицинские учреждения получили дополнительные деньги, которые вкладывают в материально-техническую базу, в результате диагностическое и лечебное оборудование регулярно обновляется, что в целом помогло изменить ситуацию в области родовспоможения и ухода за ребенком в первый год жизни в лучшую сторону.