На Донбасс обрушился буран

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6 февраля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

снегопад в Донецке на фото автора

На Донбасс обрушилась зима. За пару часов сугробы вырастали на 15 сантиметров. Корреспондент АН понаблюдал за тем, как власти справляются с новым вызовом.

Снегопад обрушился на Донецк неожиданно, как Германия на Советский Союз в 1941 году. Еще пару дней по городу гуляли шутки про «январские донецкие сугробы», которыми называли лужи. Позавчера на Донбассе шли дожди. А уже на следующий день их сменил снег.

Накануне вечером Донецк встал на третью скорость. Автомобилисты не рисковали сильно разгоняться. Шины-«липучки» не справлялись с заснеженным асфальтом. Дорогу "держали" только шипы. Средняя скорость движения по городу была около 30 - 40 км/час.

По всему городу на обочины то и дело вставали очередные легковушки. Тракторам коммунальщиков приходилось их объезжать. Они работали всю ночь. Им приходилось даже не бороться, а воевать со снегопадом. Он был густым и плотным. В считанные часы сугробы прибавляли в росте на 15 сантиметров.

Всю ночь над городом стоял трест. Ломались ветки дереьев. Они падали, но их оперативно убирали. Уже с утра расчищенными были не только автомобильные дороги, но и тротуары.

Такая "снежная война" была по всей республике. ГИБДД предупредило об ограничении движения на трассах. Там проводилась уборка снега. В ведомстве попросили не выезжать за город без особой необходимости.

В Киеве непогоде на Донбассе обрадовались. Украинские СМИ тут же рассказали про климпатический беспредел. Они сообщили о том, что "власти ДНР не справляются со снегопадом". Но это было вранье. С утра в четверг корреспондент АН объехал половину Донецка. Лишь в одном месте не работал светофор. Там поставили регулировщика. Дороги были расчищены. По всему городу ходила снегоуборочная техника.

В Киеве падали деревья от налипшего снега. По меркам украинских властей хорошие украинские коммунальщики мужественно боролись с плохим снегом. Так-то они еле-еле справлялись с непогодой. Но судя по всему, справлялись. Про Донецк те же самые украинские СМИ уже писали, как плохие коммунальщики плевать хотели на снег "хороший".

Рассказы про безалаберность донецкой властей были неправдой. В реальности донецкие коммунальщики работали всю ночь. Они не плохие и не хорошие. Они просто, работники коммунальных служб.