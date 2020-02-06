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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.

Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Предлагая установить общефедеральную Минуту молчания, мы думаем, что это станет и для всего мира особым знаком того, что мы помним, с чего начиналась это страшная война, и мы знаем, что эту агрессию осуществила фашистская Германия, поскольку нацизм и фашизм тогда подняли голову и наступали во всем мире», – заявила один из авторов законопроекта Ирина Яровая.

Она отметила, что странами, которые ранее были одной большой страной и которые вышли из состава СССР, но остались братскими народами для России, будет поддержана инициатива о том, чтобы общая Минута молчания стала нашим общим рубежом современного мира и современной защиты от любых проявлений нацизма, от любой агрессии.

Общероссийская Минута молчания будет проводиться в 12 часов 15 минут – именно в это время 22 июня 1941 года «впервые в оцепенении вся страна слушала и понимала, что началась агрессия против нашей страны».

ДВа

//картина дня

Общество

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

В Госдуме поддержали законопроект об общефедеральной Минуте молчания

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.

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