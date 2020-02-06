Ксения Петербургская: история вечной любви

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6 февраля 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Часовня Ксении Блаженной в Санкт-Петербурге, фото автора

Святая блаженная Ксения Петербургская. Сегодня, 6 января, православные всего мира отмечают День Святой. С самого утра на Смоленском кладбище очень много людей. Несмотря на холод, ранний час и уже огромную очередь, народ продолжает идти к той, которая непременно поможет. А как же иначе? Ксеньюшка и при жизни жалела людей и помогала.

Удивительная история жизни Ксении Блаженной. Вернее, история любви, которая оказалась сильнее смерти.

Никто точно не знает, когда родилась святая, но история любви Ксении Григорьевны и Андрея Федоровича отлично знакома всем православным.

Шел прекрасный 18 век. На одной улице в Петербурге, в деревянном доме поселилась красивая чета Петровых. Ничем особым супруги не отличались: жили тихо, спокойно и в нежной любви. Андрей Федорович, будучи военным и в чине полковника, пел в церковном хоре. А Ксения Григорьевна вела домашнее хозяйство. Все изменилось в один момент! Андрей Федорович внезапно скончался. Отошел в мир иной без исповеди и покаяния. Для любого православного человека такая смерть – трагедия.

Наступил день похорон. Народ ахнул, когда увидел в чем пришла проститься с мужем Ксения Григорьевна: на ней был камзол, штаны и картуз любимого мужа. Она была взволновано и всем говорила, что Андрей Федорович жив, а к Богу отошла Ксения Григорьевна. Люди, конечно, жалели несчастную вдову, но только Ксения не считала себя несчастной. «Ксеньюшка моя скончалась и тихо почивает на кладбище, а я же грешный весь тут», - говорила она. Видимо, видела тогда уже Блаженная, что будет проживать жизнь за мужа своего. Зачем? Чтобы завершить дело его христианского спасения.

Нет, она не была сумасшедшая. Так многие в те времена считали, когда видели Ксению как она молилась ночью на пустыре или таскала камни для часовни. Блаженная могла днями ходить по городу и что-то бормотать себе под нос, а иногда плакала навзрыд. Постепенно жители стали понимать поведение Ксении: если плачет – быть беде, если погладит ребенка по голове – быть счастью, а если зайдет в дом и выпьет чаю, то семью ждет процветание, мир да любовь. Еще при жизни Ксения жалела людей, помогала и молилась за них.

Умерла блаженная Ксения в 72 года. С улыбкой на лице. Видимо, отмолила своего Андрея Федоровича перед Богом.

Протоиерей Николай, приход Латвии: «Удивительная жизнь святой во имя Любви. Любви к Богу, к мужу. Пример верности, преданности. За это и дал Господь такой дар, как помогать и жалеть людей, святой. Трудный путь блаженной на Руси, но во имя Бога и людей. И несу свой крест они смело, с улыбкой. На таких всегда и держалась Русь-матушка. Тем и спасались. Покаянием и любовью. Любовью».

Бывая в Петербурге, я прихожу к Ксеньюшке. Прихожу с мужем, детьми. Она наш ангел-хранитель! Много лет назад, я с приятельницей приехала в Петербург. А настоял на этом мой духовный отец Николай. Он мне просто сказал: «Поезжай на могилку Ксении Петербургской. Поезжай и будет тебе приобретение». Непростой был тогда у меня период, но я поехала. Долго стояла возле часовеньки молча, а потом неожиданно слезы покатились у меня из глаз, и я сказала приятельнице: «Может Ксеньюшка даст мне простого женского счастья?» Видимо, так искренне сказала, что и на душе стало легче. А спустя ровно месяц я познакомилась с мужчиной, который просто взял меня за руку и больше не отпускает. Чудо? Конечно!

Самое интересное, что к святой обращаются с простыми бытовыми вопросами: найти работу, получить квартиру, поступить в институт, выплатить кредит. И, конечно, найти свою половинку в жизни. И святая помогает. Она же сама прекрасно знает, что значит быть любимой и любить.

«Да любите друг друга!» Так всегда напутствовала Ксения Петербургская.