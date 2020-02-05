//Общество 13+
Как и почему судья не пустила журналиста «АН» в суд
5 февраля 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели», Виталий СЕРГЕЕНКОВ ]
//Общество 13+
5 февраля 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели», Виталий СЕРГЕЕНКОВ ]
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
Общество
На военных корреспондентов в зоне боевых действий охотятся. За ними следят и местные спецслужбы, и грабители, и диверсанты. Чтобы выяснить, установлена ли слежка…
В мире
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Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
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В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Незадолго до отставки правительства Медведева по кабинетам Белого дома…
28 января федеральный судья Мытищинского городского суда Ирина Дементьева удалила из зала заседаний корреспондента «АН». Подобного случая со дня…
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Вечером в среду, 5 февраля, российское консульство выясняет, находились ли граждане РФ на борту самолета авиакомпании Pegasus, который совершил…
Происшествия
В среду, 5 февраля, на трассе в Харьковской области произошло столкновение между двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибли пять человек и один получил…
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Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, которая пять лет находилась в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя». Известно, что отец был у…
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич сделал резонансное заявление. По его словам, Киев не готов к возврату полуострова…
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опозорила церемонию выступления президента страны Дональда Трампа в Конгрессе…
Британский принц Гарри и его супруга Меган получили невероятно щедрое предложение от всемирно известной американской певицы Мадонны. Артистка призвала супругов…
Происшествия
В городском округе Истра в Московской области вечером в среду, 5 февраля, горит склад. Согласно последней информации МЧС, к настоящему моменту пламя охватило площадь…
Эксперты выявили более двух десятков Android-приложений, которые могут стать причиной появления вирусов на мобильном устройстве. Отмечается, что разработчиком всех…
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, совершивший жесткую посадку в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен…
Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта. Повздорив с матерью, Татьяна Плаксина ушла из дома и не появлялась…
Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров заявил, что правительство должно обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем…
В среду, 5 февраля, на северо-западе Москвы эвакуировали более 170 человек из-за пожара в детской спортивной школе на улице академика Бочвара. Об этом сообщили…
Президент Украины попал в скандал. Украинские СМИ обвинили Зеленского в «продаже невинных людей за 50 миллионов долларов». Он пообещал турецкому лидеру разобраться…
В Стамбуле в среду, 5 февраля, произошла жесткая посадка самолета бюджетной турецкой авиакомпании Pegasus. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставил министр…
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что количество жертв схода лавины в провинции Ван на востоке Турции увеличилось. Ранее сегодня сообщалось о 26 погибших…
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Партия Зеленского попала в пенсионный скандал. Депутат фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что пенсионеры Донбасса не должны получать выплаты, так…
Меры, которые предпринимает Россия для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно оправданы. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты, доктор…
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сделал в среду резонансное заявление. По словам политика, Вашингтон заинтересован в установлении…
Три щенка редкой собаки, занесенной в Международную Красную книгу, появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщается на официальном…
В рассекреченном списке значатся: Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким; Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков; Герой России Юрий Анатольевич Шевченко…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в жестоком обращении с животными. Отмечается, что житель подмосковного села…
Шоу-бизнес
Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой в третий раз стал отцом. Буквально полчаса назад футболист Дмитрий Тарасов сообщил поклонникам, что его жена Анастасия…
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что в Сингапуре пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, выявили у шестимесячного ребенка. Об этом сегодня сообщили…
В мире
Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…
Официальный Киев обязал пиарить реформу законодательства СМИ. Соответствующее распоряжение спущено руководству украинских спецслужб. Сам закон уже стал скандальным, его…
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Происшествия
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Медицинские специалисты рассказали о методах профилактики инсульта головного мозга. Данная болезнь в значительном количестве случаев приводит к внезапной смерти…
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Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной…
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал факторы, способные привести к возникновению злокачественных новообразований в организме человека. Данной теме посвящен…
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил членам правительства страны решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением…
Текущий год должен стать «судьбоносным» для человечества. Об этом говорится в пророчестве на 2020-й, которое якобы оставила после себя Ванга. Данный прогноз появился…
В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили, что девятерых вернувшихся из Китая туристов поместили на карантин на инкубационный период – 14 дней…
Известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с поклонниками серией фотографий во время тренировки. Спортсменка показала великолепную…
Днем в среду стало известно, что количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26. Об этом заявили в Управлении…
Озвучен «секретный план» Североатлантического альянса для победы в Третьей мировой войне над Советским Союзом. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад…
Британский принц Уильям удивил поклонников, публично сделав комплимент своей супруге во время официального визита в Уэльс на этой неделе. Мужчина во время мероприятий…
Создание уверенности у людей в завтрашнем дне – такой, по мнению премьер-министра Михаила Мишустина, выглядит главная задача правительства РФ. Об этом Мишустин заявил…
Шоу-бизнес
Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…
Специалисты университетского клинического центра французского Реймса смогли спасти пациента с арбалетной стрелой в голове. Выстрелу, согласно последней информации…
Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в…
Политолог Дмитрий Журавлев сделал в среду, 5 февраля, важное заявление. По мнению специалиста, власти Соединенных Штатов Америки в последнее время решили быть…
Репутационные риски, которые провоцирует работа профильных чиновников, создают угрозу не только для явки на «общенародное голосование» по изменению Конституции, но и…
Происшествия
Стало известно об инциденте, который произошел с несовершеннолетним в одном из московских ресторанов быстрого питания. Отмечается, что 16-летний подросток отравился…
В среду, 5 февраля, стало известно, что с 14 февраля Россия отменяет все чартерные рейсы в Китай. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя…
Цены на товары и услуги класса «люкс» в мегаполисах оказались наиболее низкими в столице России. В тройку самых дорогих города мира вошли мегаполисы, расположенные в Азии…