Как и почему судья не пустила журналиста «АН» в суд

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5 февраля 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели», Виталий СЕРГЕЕНКОВ ]

Табличка на двери кабинета федерального судьи Ирины Дементьевой, фото автора

28 января федеральный судья Мытищинского городского суда Ирина Дементьева удалила из зала заседаний корреспондента «АН». Подобного случая со дня основания газеты «Аргументы недели» еще не было.

Вместе с адвокатом Иваном Лютиковым специальный корреспондент издания Виталий Сергеенков прибыл на заседание по рассмотрению жалобы подследственного Виктора Цыли. Он обвиняется в разбойном нападении и ограблении гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и его жены в апреле 2018 года. В октябре того же года Виктор Цыля был арестован и до сих пор находится по стражей.

В мае и потом и в августе прошлого года он направил очередную жалобу в Главное следственное управление СК РФ по Московской области в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие руководителя следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК РФ. Рассмотрение жалобы подследственного в октябре и ноябре 2019 года по различным причинам откладывалось.

28 января судебное заседание по рассмотрению жалобы Виктора Цыли все же состоялось. Но… Председатель, федеральный судья Ирина Дементьева, непонятно чем руководствуясь, в ОТКРЫТОЕ судебное заседание журналиста не допустила. Просто очень настоятельно попросила удалиться из зала. Что он и сделал. Ирина Валерьевна, видимо, забыла, что аккредитация для посещения открытых судебных процессов журналисту не нужна.

«Учитывая, что присутствие журналистов в открытом судебном заседании в целях получения сведений по делу является законным способом поиска и получения информации, а также что при осуществлении профессиональной деятельности журналист выполняет общественный долг (статья 49 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»), не допускается чинение препятствий и отказ им в доступе в зал судебного заседания по мотиву профессиональной принадлежности, по причине отсутствия аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным законом» (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ №35 от 13.12.2012 года). Эти правовые и законодательные документы и положения федеральный судья тоже, видимо, забыла.

В чем причина отказа журналисту – непонятно.

Подобного случая со дня основания газеты «Аргументы недели» не было. В связи с этим, редакция «АН» намерена обратиться за комментарием и одновременно направить жалобы врио председателя Мытищинского городского суда Алексею Гончарову и в Московский областной суд

Комментарий адвоката Ивана Лютикова:

- Главный наш документ, Конституция РФ, обозначает довольно широкие границы дозволенного для всех слушателей судебного процесса, в том числе и для журналистов. «Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом», говорится в 123 статье Конституции. Сюда относятся государственная, коммерческая, налоговая, банковская, врачебная, нотариальная, адвокатская, аудиторская тайны, конфиденциальность различных сведений…, тайны страхования, ломбарда, связи, завещания, усыновления, следствия, судопроизводства… Всего около 60 причин. Ничего подобного в деле по рассмотрению жалобы моего подзащитного нет и не могло быть.

Судья Ирина Дементьева что-то пыталась говорить о предупреждении, запросе со стороны издания… Если она имела в виду аккредитацию, то она (аккредитация) является правом журналиста, а не его обязанностью. При этом зачастую суды пытаются превратить это право в обязанность. Порой выгоднее представляться обычным гражданином, потому что у него никаких обязанностей нет: достаточно просто показать паспорт. Если бы журналист «АН» так и сделал, он (я уверен) мог бы спокойно присутствовать на заседании.

Что заставило судью Ирину Дементьеву вынудить («чинить препятствие») представителя СМИ покинуть зал? Скорее всего, определенные лица не желают публичной огласки этого дела вообще, и в частности всех тех нарушений, которые допущены в отношение моего подзащитного в ходе предварительного следствия.

Кроме того, судья самостоятельно не приняла решение по жалобе Виктора Цыли, а необоснованно направила её для дальнейшего рассмотрения в Королёвский городской суд Московской области.

Виталий СЕРГЕЕНКОВ