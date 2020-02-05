Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Союзе потребителей не подтвердили данные о дефиците чеснока из-за коронавируса

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Союзе потребителей не подтвердили данные о дефиците чеснока из-за коронавируса
фото: pixabey

Председатель Союза потребителей России заявил, что даже при запрете поставок из Китая, россияне смогут приобрести достаточно чеснока.

«Конечно, при широком распространении ОРВИ и гриппа люди начинают больше пользоваться народными средствами защиты, содержащими фитонциды – чеснок, лук. Но, честно говоря, я не знал, что столь серьезным поставщиком чеснока является Китай. Мы и до того, как Китай стал крупным производителем не испытывали у нас в стране проблем с чесноком. Если, действительно, поставки прекращены, прекращаются или могут быть прекращены, то это, конечно, повлияет на цены.

СЕ

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…