В Союзе потребителей не подтвердили данные о дефиците чеснока из-за коронавируса

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5 февраля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Председатель Союза потребителей России заявил, что даже при запрете поставок из Китая, россияне смогут приобрести достаточно чеснока.

«Конечно, при широком распространении ОРВИ и гриппа люди начинают больше пользоваться народными средствами защиты, содержащими фитонциды – чеснок, лук. Но, честно говоря, я не знал, что столь серьезным поставщиком чеснока является Китай. Мы и до того, как Китай стал крупным производителем не испытывали у нас в стране проблем с чесноком. Если, действительно, поставки прекращены, прекращаются или могут быть прекращены, то это, конечно, повлияет на цены.