Ильский НПЗ готовится стать вторым в крае по объему нефтепереработки

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5 февраля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ильский НПЗ подключили к новому магистральному нефтепроводу. Его длина составляет 21 километр. Этот этап позволит увеличить объем переработки нефти более чем в два раза. Новый трубопровод предполагает транспортировку легкой маслосернистой нефти.

С 3 до 6,6 млн тонн планируется увеличить объем переработки в следующем году.

В связи с расширением производства будет создано около 1000 новых рабочих мест. Налоговые отчисления с 2024 года вырастут до 3,2 млрд. рублей в год.

Председатель Совета директоров ООО «КНГК-ИНПЗ» Алексей Шамара подчеркнул, что нефтепровод удалось построить в кратчайшие сроки.

– Сможем обеспечить сырьем новые установки и стать вторыми в крае по объему нефтепереработки после Туапсе. Сегодня проектируем и получили разрешение на строительство еще одной установки по переработки нефти, приступили к созданию комплекса по производству бензина. Все это невозможно без помощи партнеров, – сказал Алексей Шамара.

– Благодаря запуску нефтепровода Краснодарский край станет лидером на Юге России по объемам переработки нефти.