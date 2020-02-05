Директор СВР рассекретил семерых разведчиков-нелегалов

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5 февраля 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: Komsomolskaya Pravda

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в честь 100-летия ведомства назвал семерых отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны.



В рассекреченном списке значатся: Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким; Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков; Герой России Юрий Анатольевич Шевченко; Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его жена Тамара Ивановна Нетыкса; Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин.



Не зря Троекуровское кладбище Москвы называют погостом разведчиков. Здесь похоронены убийца Троцкого Меркадер, спасители Сталина, Рузвельта и Черчиля Геворк Варданян и его недавно умершая жена Гоар, а также многие другие герои невидимого фронта.



Ким Евгений Иванович ради работы в нелегальной разведке надолго разлучился с женой и сыном. Ведь Евгений работал в одной из азиатских стран, выдавая себя за местного жителя. Жена же имела типичную рязанскую внешность и не имела способностей к сложным восточным языкам. Настоящая семейная трагедия случилась, когда сын Кима, подросток, утонул во время купания. Нелегал сумел вырваться в Москву лишь на день и сразу после похорон, сжав зубы, поспешил на место службы. После этого жена решила развестись с Евгением. Другая трагедия в жизни Кима случилась в Москве в ноябре 1998 года. В возрасте 66 лет он был сбит автомобилем.



Нетыкса Виталий Вячеславович работал вместе с женой в странах с жёстким административно-полицейским режимом в условиях, сопряжённых с риском для жизни. В ходе работы за рубежом в 1996 году узнал о том, что в Москве готовятся теракты.



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