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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Директор СВР рассекретил семерых разведчиков-нелегалов

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Директор СВР рассекретил семерых разведчиков-нелегалов
Photographer: Komsomolskaya Pravda

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в честь 100-летия ведомства назвал семерых отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

В рассекреченном списке значатся: Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким; Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков; Герой России Юрий Анатольевич Шевченко; Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его жена Тамара Ивановна Нетыкса; Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин.

Не зря Троекуровское кладбище Москвы называют погостом разведчиков. Здесь похоронены убийца Троцкого Меркадер, спасители Сталина, Рузвельта и Черчиля Геворк Варданян и его недавно умершая жена Гоар, а также многие другие герои невидимого фронта.

Ким Евгений Иванович ради работы в нелегальной разведке надолго разлучился с женой и сыном. Ведь Евгений работал в одной из азиатских стран, выдавая себя за местного жителя. Жена же имела типичную рязанскую внешность и не имела способностей к сложным восточным языкам. Настоящая семейная трагедия случилась, когда сын Кима, подросток, утонул во время купания. Нелегал сумел вырваться в Москву лишь на день и сразу после похорон, сжав зубы, поспешил на место службы. После этого жена решила развестись с Евгением. Другая трагедия в жизни Кима случилась в Москве в ноябре 1998 года. В возрасте 66 лет он был сбит автомобилем.

Нетыкса Виталий Вячеславович  работал вместе с женой в странах с жёстким административно-полицейским режимом в условиях, сопряжённых с риском для жизни.  В ходе работы за рубежом в 1996 году узнал о том, что в Москве готовятся теракты.

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ПВ

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