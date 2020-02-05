Незаконное разрешение на перепланировку 17 этажа выдала мэрия Краснодара

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5 февраля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Первомайский районный суд 4 февраля удовлетворил требования жителей дома по ул. Фабричной, 10 в их иске к мэрии Краснодара, об этом сообщил представитель истцов, один из жильцов Евгений Сафоненко. Ранее администрация города согласовала собственникам помещений на верхнем нежилом 17-ом этаже проведение перепланировок, в частности, там была установлена сантехника, небольшие фрамужные окна расширены. Жильцы оспорили эти согласования в суде.

«Под видом перепланировки фактически проводилась реконструкция помещений, однако жильцы не давали согласие на такого рода работы. Фасады являются общедомовым имуществом и их реконструкцию можно проводить только с разрешения общего собрания. Всего администрация Краснодара выдала акты на перепланировку в количестве 50 штук, теперь все они отменены судом», - сообщил Евгений Сафоненко.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на протяжении нескольких лет жильцы дома по ул. Фабричной, 10 а также по ул. Промышленной, 33 (строились по одному проекту и входят в одно ТСЖ «Покровский») пытаются вернуть в общедомовую собственность 17-ые этажи зданий на основании того, что по проектной документации они являются техническими, однако при этом помещения были проданы застройщиком «Элеваторстройдеталь» третьим лицам. Одним из собственников спорной недвижимости выступает бывшая жена экс-директора «Элеваторстройдетали» Юрия Сапонова — Нина Сапонова. Впоследствии она реализовала ее другим людям. Затем собственники 17-го этажа добились разрешения на перепланировку. Жители считают, что все махинации с этажом делались для того, чтобы эта недвижимость была впоследствии реализована, как жилая или коммерческая.