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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт: как зубы и протезы провоцируют рак

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Эксперт: как зубы и протезы провоцируют рак
фото: pixabey

Директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева заявила, что люди склонны недооценивать патологические процессы, происходящие во рту. Чаще всего опухоли возникают на языке и ретромолярной области. 78 % из них выявляется на третьей или четвертой стадии, когда вылечить болезнь уже сложно. 

"Возникает воздействие на слизистую оболочку с помощью микротравм. Она начинает «защищаться» усиленным размножением клеток. В процессе размножения возникают атипические клетки — способные перейти в рак", - отметила эксперт. 

 

 

 

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