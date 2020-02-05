Эксперт: как зубы и протезы провоцируют рак

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5 февраля 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева заявила, что люди склонны недооценивать патологические процессы, происходящие во рту. Чаще всего опухоли возникают на языке и ретромолярной области. 78 % из них выявляется на третьей или четвертой стадии, когда вылечить болезнь уже сложно.

"Возникает воздействие на слизистую оболочку с помощью микротравм. Она начинает «защищаться» усиленным размножением клеток. В процессе размножения возникают атипические клетки — способные перейти в рак", - отметила эксперт.