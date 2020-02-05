Спикер ЗСК пообещал помочь обратившимся к нему краснодарцам

//Общество

5 февраля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель кубанского парламента, руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗСК Юрий Бурлачко провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Д. Медведева.

В приеме приняли участие первый вице-спикер краевого парламента, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в ЗСК Николай Гриценко и заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководитель региональной общественной приемной лидера партии Батырбий Тутаришев.

Представители общественного совета Юбилейного микрорайона Краснодара обратились за содействием в строительстве детской и спортивной площадки в сквере в честь воинов-освободителей на месте, где раньше был списанный боевой вертолет. Под этой просьбой подписались две тысячи человек.

Спикер ЗСК заверил, что подключится к решению данного вопроса. На очередном планерном совещании в ЗСК будет рассмотрена возможность включения этих мероприятий в краевые госпрограммы.

— Нужно все решить оперативно: детскую площадку открыть к летним каникулам, а спортивную – до конца года. И включить эти мероприятия в краевые программы необходимо не за счет исключения других, а за счет экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Директор краснодарской школы №41 обратилась к председателю ЗСК с просьбой выделить средства на оснащение кабинета информатики современной техникой. Юрий Бурлачко заверил, что в текущем году вопрос будет решен. К нему подключатся депутаты ЗСК и городской Думы Краснодара. Срок выполнения – к началу нового учебного года.

Заведующая филиалом №36 детской библиотеки имени И.С. Тургенева г. Краснодара попросила оказать содействие в ремонте читального зала. Спикер кубанского парламента поблагодарил коллектив библиотеки за работу с молодежью по патриотическому воспитанию и заверил, что вопрос о финансировании будет решен в ближайшее время.

Директор краснодарской детской школы искусств имени С.В. Рахманинова пришла поблагодарить председателя ЗСК за содействие в приобретении современного аккордеона. С такой просьбой заявительница обратилась к Юрию Бурлачко на одном из приемов. Тогда спикер высоко оценил значимость этой музыкальной школы для кубанской столицы и региона в целом, поблагодарил педагогов за помощь в становлении творческих личностей, которые, как рассказала директор школы, продолжают победные традиции Кубани на конкурсах самого высокого уровня.

Подводя итоги приема, руководитель кубанского парламента отметил важность встреч с жителями края. Озвученные вопросы председатель ЗСК будет держать на контроле.