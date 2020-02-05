Какие факторы будут влиять на стоимость нефти в 2020 году

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5 февраля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Проофиль

фото: pixabey

В минувшем, 2019 году традиционные производители нефти, а это прежде всего страны, входящие в картель, продолжали терять долю рынка. В сентябре их производство упало до 28,5 млн баррелей в день.

Но в целом реакция и на рост, и на падение стоимости нефти стала гораздо более сдержанной. Только очень существенное изменение нефтяных цен (на десятки процентов) может оказать заметное воздействие на курс рубля и другие макропараметры в 2020‑м: в случае существенного роста цен – слабопозитивное, в случае резкого падения – слабонегативное. Так что самым здравым прогнозом на 2020‑й было предположить стабильность курса рубля в случае сохранения коридора $50–70 за баррель.