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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Какие факторы будут влиять на стоимость нефти в 2020 году

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Проофиль

Какие факторы будут влиять на стоимость нефти в 2020 году
фото: pixabey

В минувшем, 2019 году традиционные производители нефти, а это прежде всего страны, входящие в картель, продолжали терять долю рынка. В сентябре их производство упало до 28,5 млн баррелей в день.

Но в целом реакция и на рост, и на падение стоимости нефти стала гораздо более сдержанной. Только очень существенное изменение нефтяных цен (на десятки процентов) может оказать заметное воздействие на курс рубля и другие макропараметры в 2020‑м: в случае существенного роста цен – слабопозитивное, в случае резкого падения – слабонегативное. Так что самым здравым прогнозом на 2020‑й было предположить стабильность курса рубля в случае сохранения коридора $50–70 за баррель.

 

 

СЕ

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