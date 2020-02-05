Как военкоры проверяют слежку

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5 февраля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот видео лайфхака

На военных корреспондентов в зоне боевых действий охотятся. За ними следят и местные спецслужбы, и грабители, и диверсанты. Чтобы выяснить, установлена ли слежка, журналисты прибегают к различным хитростям. Одну из них показал военкор «Аргументов недели» Сергей Среда.

Этот прием называется «Хоровод». Он используется, когда у журналиста появляется подозрение, что за ним установлена слежка. На первом этапе это проверяется снижением скорости. Ты сбрасываешь ее на 10 – 15 км/час. Это создает неудобства тем, кто следует за тобой. Обычно водители начинают обгонять того, что движется медленнее скорости потока.

Если подозрительный автомобиль тоже сбрасывает скорость, это становится сигналом к тому, что за тобой установлена слежка. Проверить обоснованность подозрений можно на первом попавшемся перекрестке с круговым движением. Для этого нужно заехать на него и совершить несколько кругов. Если автомобиль повторит твои маневры, это значит слежка за тобой точно установлена.

Обычные водители так не ездят. Нет никаких естественных причин, почему следующий за тобой автомобиль вдруг тоже начал ездить по кругу.

Вообще, все способы проверки слежки основаны на нестандартном поведении водителей. На первом этапе ты всегда меняешь скорость. То начинаешь ехать медленнее, то быстрее. Если движущийся за тобой автомобиль тоже меняет скорость, это становится первым поводом для подозрений. Уже на втором этапе у тебя начинается творчество.

«Еще проверить слежку можно на перекрестке», — прокомментировал корреспонденту АН ветеран российских спецслужб: «У меня в командировке был забавный случай. Я заметил за собой слежку. Этот «прицеп» я проверил на светофоре. Подъехал к одному из них в тот момент, когда начал мигать зеленый свет. Я притормозил. Преследователи тоже остановились. Когда зеленый свет сменился на желтый, я резко рванул вперед. Следующая за мной машина тоже рванула. Но водитель в ней замешкался. Поэтому он проскочил перекресток уже на красный свет. Обычные водители так не делают».

Ветеран спецслужб от преследователей ушел по закоулкам. Благо в тот момент он уже очень хорошо знал город, и знал куда можно свернуть.

Вообще, за военными корреспондентами слежку ведут, как правило, на одном автомобиле. Только шпионов ведут несколькими автомобилями. Там задействовано большое количество сотрудников спецслужб.

Военкоры же интересны преимущественно грабителям и диверсантам. Как правило, они двигаются на одном автомобиле. И тот же самый «Хоровод» журналисту помогает уйти от преследователей. Если они захотят остаться незамеченными, будут вынуждены съехать с перекрестка и скрыться из вида. Этого достаточно, чтобы сразу после этого уехать в противоположном направлении.