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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Михаил Мишустин назвал основную задачу правительства РФ

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин назвал основную задачу правительства РФ
Михаил Мишустин, фото с сайта правительства РФ

Создание уверенности у людей в завтрашнем дне – такой, по мнению премьер-министра Михаила Мишустина, выглядит главная задача правительства РФ.

Об этом Мишустин заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина. Он заверил, что все члены правительства нацелены на выполнение поручений главы государства и понимают всю важность поставленных задач и подчеркнул, что «наша основная задача - это создание у людей уверенности в завтрашнем дне».

15 апреля Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства.

ДВа

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