Михаил Мишустин назвал основную задачу правительства РФ

Создание уверенности у людей в завтрашнем дне – такой, по мнению премьер-министра Михаила Мишустина, выглядит главная задача правительства РФ.
Об этом Мишустин заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина. Он заверил, что все члены правительства нацелены на выполнение поручений главы государства и понимают всю важность поставленных задач и подчеркнул, что «наша основная задача - это создание у людей уверенности в завтрашнем дне».
15 апреля Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства.