Бомба под рейтинг: почему Кремлю стоит обратить внимание на Ярославскую область

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5 февраля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Здание администрации Ярославской области

Репутационные риски, которые провоцирует работа нынешних профильных чиновников, создают угрозу не только для явки на «общенародное голосование» по изменению Конституции, но и лично для губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который в случае провала будет выглядеть как руководитель, не справившийся с важнейшим поручением федеральной власти.

Ясности в вопросе о том, когда все же состоится голосование по поправкам в Конституцию, нет до сих пор. Предположительно, его проведут в апреле. Тем не менее в Телеграм-каналах голосование обсуждают вовсю — к примеру, говорят о том, что регионам поставили задачу обеспечить явку в 60-70%. Обсуждаются и связанные с этим трудности, которые непременно возникнут у местных властей.

В этом контексте Ярославская область может оказаться в зоне особого риска. Областной центр еще не до конца утратил статус «столицы демократии». Кроме того, пока что не утихли (и вряд ли утихнут) выступления против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище — ярославцы собрали больше пятидесяти тысяч подписей против проекта. Еще более семи тысяч подписей было собрано за отставку мэра Ярославля Владимира Волкова.

Не менее важно и отношение местных жителей к действующей власти — губернатора, мэров и сотрудников правительства воспринимают как «варягов», которым, по большому счету, нет дела до их проблем. Недовольство проецируется на федеральную власть, которая если не виновата во всех бедах, то, по крайней мере, может повлиять на здешних чиновников. Пример — письмо Владимиру Путину по поводу помощи молодым семьям в приобретении квартир.

В общем, проблем с негативной повесткой хватает и так. Особняком на этом фоне выглядит взрывоопасная ситуация с местным ЖКХ. Речь идет о действиях руководства профильного департамента, которые вообще могли спровоцировать международный скандал.

В феврале 2019 года департамент ЖКХ Ярославской области возглавил Александр Николаев. Ранее он был заместителем министра ЖКХ Ставропольского края. По доброй чиновничьей традиции Николаев начал переводить своих коллег на работу в Ярославль. В частности, на местные профильные предприятия. Так, на «Северном водоканале», который обслуживает в регионе Рыбинск и отдаленные районы, начал работать в должности первого заместителя директора Андрей Колесников. Предполагалось, что он займет кресло нынешнего руководителя. И все бы ничего, если бы возможные перестановки не поставили под угрозу инвестиционное соглашение на шесть миллиардов рублей, заключенное при активном участии губернатора Дмитрия Миронова.

Дело в том, что источник средств — Новый банк развития БРИКС. Деньги предоставляли по международному договору между Россией и кредитной организацией. Инвесторы, занимавшиеся проектом, работали с директором «Северного водоканала» Станиславом Маклаковым. А после появления информации о его возможном уходе насторожились, и работа над проектом приостановилась.

Сообщалось, что губернатору пришлось лично вмешиваться в кадровые решения директора департамента ЖКХ и оставлять старого директора. Таким образом, скандала удалось избежать.

Другой источник общественного возмущения — региональный фонд содействия капремонту и его инициативы. Весной 2019 года фонд возглавил Роман Гайнутдинов — другой коллега Александра Николаева. Он сразу сделал несколько громких заявлений. К примеру, еще до утверждения в должности Гайнутдинов заявил, что в Ярославской области необоснованно низкие сборы на капремонт (https://yarcube.ru/newsletter/93090.php) — «по его прикидкам», они должны быть больше почти в три раза. Через пару месяцев он заявил, что люди, которые ремонтируют свои дома после перехода на спецсчет, «дарят» недобросовестным подрядчикам сотни тысяч рублей.

— Зачастую за людей переход на спецсчета по доверенности делают представители подрядных организаций, которые помогают им же тратить их деньги. Очень часто эти работы выполняются по завышенным сметам и совершенно не те работы, которые требуются многоквартирным домам выполнить в первую очередь. А лишь те, на которые они насобирали денег, — говорил Роман Гайнутдинов.

В фонде это было не единственное назначение. На должность первого заместителя пришла из Волгограда Ольга Исайчева. Она работала на схожей должности в местном фонде капремонта. Ее имя упоминалось в связи с ситуацией, когда жителям приходили платежки от организации за месяцы, когда еще не был заключен договор с фондом капремонта. Кроме того, в Телеграм-каналах появилась информация, что все подряды на проектные работы уже в Ярославле Исайчева отдала волгоградским компаниям.

В итоге депутаты Ярославской областной Думы подготовили пакет поправок в закон, регламентирующий работу фонда капремонта. Они, помимо всего прочего, предложили увеличить срок перехода из фонда капремонта на спецсчета с трех месяцев до года, а также начать собирать взносы с жителей новостроек через три года после сдачи дома в эксплуатацию, а не через четыре с половиной, как установлено законом сейчас.

— В фонде капремонта нет ни копейки бюджетных денег. Ставить бюрократические препоны для жителей, которые сами хотят распоряжаться своими средствами, по меньшей мере некорректно, — говорит депутат местной Думы Эльхан Мардалиев.

Пока поправки окончательно не приняли. Скорее всего, это произойдет в феврале — фактически за полтора месяца до предполагаемого голосования по поправкам в Конституцию. Если жители осознают, что «ставропольские варяги» теперь будут распоряжаться их деньгами, о хорошей явке точно можно будет забыть.

В итоге складывается ситуация, в которой губернатор Ярославской области становится заложником идей собственных подчиненных — задачи, поставленные Кремлем в таких условиях выполнить весьма затруднительно. А реакция федеральной власти в этих случаях обычно не заставляет себя ждать. Судя по всему, Дмитрий Миронов начал реагировать на ситуацию — появились сообщения об отставке Александра Николаева с поста директора департамента ЖКХ. Не поздно ли — покажет, видимо, апрель.