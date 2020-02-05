Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

За задержку заработной платы предложили сажать в тюрьму

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

За задержку заработной платы предложили сажать в тюрьму
фото: pixabey

За задержку заработной платы предложили сажать в тюрьму. Недобросовестным работодателям может грозить до десяти лет лишения свободы. Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать невыплату зарплаты преступлением средней тяжести.

Наказание за задержку выплат работникам свыше трех месяцев может составить до пяти лет лишения свободы. А если это приведет к тяжким последствиям, то срок увеличится вдвое.

Уточняется, что следователям сначала придется доказать, что руководитель не выплатил заработную плату своим сотрудникам из корыстных или личных интересов.

СЕ

//картина дня

В мире

Лучший для восставших против Киева ДНР и ЛНР вариант будущего раскрыли в СМИ

Лучший для восставших против Киева ДНР и ЛНР вариант будущего раскрыли в СМИ

Статус непризнанных республик и зоны замороженного конфликта – это лучшее на что могут в настоящий момент рассчитывать жители ДНР и ЛНР. Соответствующая точка зрения содержится в материале, опубликованном СМИ.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, погибли 490 жителей. Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан