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5 февраля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

За задержку заработной платы предложили сажать в тюрьму. Недобросовестным работодателям может грозить до десяти лет лишения свободы. Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать невыплату зарплаты преступлением средней тяжести.

Наказание за задержку выплат работникам свыше трех месяцев может составить до пяти лет лишения свободы. А если это приведет к тяжким последствиям, то срок увеличится вдвое.

Уточняется, что следователям сначала придется доказать, что руководитель не выплатил заработную плату своим сотрудникам из корыстных или личных интересов.