За задержку заработной платы предложили сажать в тюрьму. Недобросовестным работодателям может грозить до десяти лет лишения свободы. Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать невыплату зарплаты преступлением средней тяжести.
Наказание за задержку выплат работникам свыше трех месяцев может составить до пяти лет лишения свободы. А если это приведет к тяжким последствиям, то срок увеличится вдвое.
Уточняется, что следователям сначала придется доказать, что руководитель не выплатил заработную плату своим сотрудникам из корыстных или личных интересов.