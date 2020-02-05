Важность работы «Краснодар Водоканала» отметили в Министерстве ТЭК и ЖКХ

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5 февраля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации мероприятий производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет работы по замене участка коллектора на пересечении улиц Калинина и Академика Трубилина. В целях бесперебойной работы коллектора участок сетей протяженностью 380 метров диаметром 2500 мм будет полностью заменен.

Замена участка сетей выполняется открытым способом с использованием трубопровода из стеклокомпозитного материала, преимущество которого заключается в высокой прочности и долговечности. Ход работ проинспектировал первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко.

«Активное развитие города и постоянный прирост населения краевой столицы обязывает идти в ногу со временем, выполняя ряд мероприятий по обеспечению бесперебойной работы всех систем. Главный канализационный коллектор – важнейший объект водоотведения, который осуществляет отвод стоков всего города в объеме 220 тысяч кубометров в сутки. Это значит, что от его стабильной работы зависит комфортное проживание всех краснодарцев», - отметил Андрей Ляшко.

«Проводимые мероприятия призваны улучшить пропускную способность объекта и обеспечить его надежное функционирование на протяжении ближайших 50 лет, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - На сегодняшний день специалисты ведут работы в сложных условиях, выполняя прокладку трубопровода на большой глубине с креплением стенок траншеи от обрушения и постоянным понижением уровня грунтовых вод. После укладки трубы будут восстановлены все железобетонные камеры».

В целях удобств абонентов мероприятия проводятся без остановки работы коллектора. Работы планируется завершить до конца апреля.