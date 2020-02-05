Укротителя львов Олега Зубкова будет защищать адвокат за 1 млн в день

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5 февраля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Арестованный на днях предприниматель, основатель парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» нанял себе вип-адвоката Александра Добровинского, сообщают «Аргументы недели – Крым».



По информации издания,стоимость услуг столичного адвоката может доходить до 1 миллиона рублей в день. Адвокат подтвердил в социальных сетях своё участие в судебном процессе и сообщил, что вылетает вместе со своими коллегами в Крым.



В понедельник, 3 февраля, Белогорский районный суд заключил под стражу владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова в рамках уголовного дела о покусе львом посетительницы сафари. Как стало известно «АН-Крым», причиной ареста послужила неявка предпринимателя на суд 20 января. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности выступить в суде поручителем для изменения меры пресечения.



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