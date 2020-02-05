Дефицит бытовой техники из-за коронавируса может возникнуть к концу марта

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5 февраля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Закрытие производств в Китае из-за коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.

Эксперты посчитали, что каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5–3 процента. У отечественных ритейлеров пока есть запасы, но если производство в КНР не возобновится к 10 февраля, к концу марта электроника начнет исчезать с полок. Та же ситуация с аксессуарами и ремонтом смартфонов и бытовой техники.

Также ожидаются перебои с поставками автокомпонентов, потому что запчасти могут подорожать в разы. Производители из разных стран уже предупреждают о проблемах со сборкой машин.

Эксперты оценили и ситуацию в поставке продуктов питания. По их мнению, проблемы с ростом цен на продовольствие в России затронут в основном Дальний Восток.

Ранее сообщалось, что Китай выпустит облигации, которые направят на борьбу с коронавирусом.