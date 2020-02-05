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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Власти Китая сообщили новые данные о жертвах коронавируса на 5 февраля

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Китая сообщили новые данные о жертвах коронавируса на 5 февраля
фото: соцсети

Власти Китая сообщили новые данные о жертвах коронавируса на 5 февраля. По данным Государственного комитета по здравоохранению КНР на утро среды, 5 февраля, известно о смерти от "чумы 2020 года" 490 человек на материковом Китае, сообщает kp.ru.

Заразились коронавирусом 2019-nCoV 24,3 тысячи человек по всему Китаю. Выздоровели и выписались из больниц 892 пациента. В Гонконге выявлено 18 случаев заражения, один человек умер.

Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находится более 185,5 тысячи граждан КНР, передает ТАСС.
Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в Китае в декабре прошлого года в городе Ухань. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии.  В Китае оперативно построено несколько больниц.

Из Уханя эвакуируют иностранных граждан. На эвакуацию россиян направлены самолеты ВКС. Два военных самолета уже привезли наших соотечественников в Тюменскую область. Эвакуированных россиян поместили под карантин.

ИЧ

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