"Сожгите мое тело, когда я умру". На 15-ти метровом Поклонном кресте в Белгороде обнаружено тело учащегося православной гимназии

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5 февраля 2020, 00:44 [ «Аргументы Недели» ]

Эта история взбудоражила весь Белгород. На Поклонном кресте в центре города обнаружили тело 18-летнего жителя Старого Оскола. В свое время он окончил православную гимназию. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

Местный портал "Бел.Ру" сообщил, что перед смертью молодой человек записал видеообращение, которое сохранилось в его смартфоне. На теле погибшего обнаружена татуировка с надписью "Сожгите мое тело, когда я умру". Следователи устанавливают причины произошедшего. Они не исключают как суицид так и убийство.

Уже после смерти молодого человека на заборе строительной площадки напротив Индустриального колледжа была найдена надпись крупными буквами "Я вас всех люблю", а рядом с ней закрашенное черным сердце. В центре этой фигурки студент приколол свое фото, которое вырезал из паспорта.

Поклонный крест был установлен в Белгороде в память о солдатах, павших в Курской битве. Теперь епархия собирается повторно освятить крест.