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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Липецке мужчина пожаловался в полицию, что его укусили за "то самое достоинство"

, 23:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Липецке мужчина пожаловался в полицию, что его укусили за

В социальных сетях появилась фотография заявления жителя Липецка в отдел полиции, в котором он жалуется, что его укусили за член и «достоинство» теперь изрядно болит.

Мужчина неудачно встрял в разборки двух дам в общежитии, которые никак не могли поделить имущество. В разгар ссоры одна из представительниц прекрасного пола не захотела отдавать «нажитое непосильным трудом» и, защищая собственность, кинулась кусать за коленку противника. Но промахнулась.

Как пишет gorod48.ru, в пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что такое заявление находится в отделе полиции №8. Полицейские проводят тщательную проверку изложенных в нем фактов.

БИ

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