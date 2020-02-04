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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Путин остановил кортеж в Череповце пообщаться с местными жителями на улице города

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин остановил кортеж в Череповце пообщаться с местными жителями на улице города
Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа

Президент России Владимир Путин в Череповце остановил кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями.
Жители Череповца собрались на улице около одного из продуктовых магазинов. Путин подошел к горожанам, пожал им руки и ответил на их несколько вопросов.

Президент обратился к людям и призвал их заботиться своим здоровьем, не простужаться.

Видеозапись встречи российского президента с жителями Вологодской области появилась на YouTube.
В ходе рабочей поездки в Череповец Владимир Путин посетил химико-технологический колледж и ознакомился с работой этого учебного заведения. В рамках посещения Череповецкого химико-технологического колледжа Владимир Путин провёл встречу с представителями общественности.

Путин также посетил в спортивную школу «Центр боевых искусств».
Глава государства побывал в тренировочных залах кикбоксинга, каратэ, фехтования и ушу, а затем посмотрел краткую показательную программу с участием воспитанников спортивной школы.

 

ИЧ

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