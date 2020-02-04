Исследователи уточнили место захоронения Даниила Хармса в Петербурге

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4 февраля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Писатель Даниил Хармс. Фото: соцсети

Исследователи из оргкомитета премии Даниила Хармса установили предположительное место захоронения писателя, скончавшегося 2 февраля 1942 года в блокадном Ленинграде.

По документальным свидетельствам и воспоминаниям очевидцев выяснилось, что тела умерших в феврале 1942 года в районе Арсенальной набережной и одноименной улицы вывозились на Пискаревское кладбище. В ходе дальнейших расследований удалось уточнить предполагаемое место захоронения писателя.

«По сообщению работников архива Пискаревского кладбища, умерших в начале февраля 1942 года хоронили в районе могил 9 и 23», - сообщил руководитель оргкомитета премии Хармса Александр Марс.

Даниил Ювачев, писавший под псевдонимом Хармс, более всего известен как детский писатель. Он также состоял в творческом объединении обэриутов. Был арестован на основании доноса и скончался в психиатрическом отделении больницы в «Крестах».

Ранее исследователи пришли к выводу, что Хармс мог быть похоронен только на Пискаревском кладбище.