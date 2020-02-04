Титов: Китай уже не покажет рост экономики

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4 февраля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Бизнесмен Борис Титов прокомментировал, что Китай уже не покажет рост экономики.

" Будоражит фондовые рынки, потому что они скатываются вниз. Падает рубль, падает катастрофическими темпами нефть. Сегодня особенно, больше, чем три процента с утра. Это очень сильно влияет на всю экономику, экономику мира. Скорее всего, Китай уже не покажет тех темпов роста, которые предполагались раньше, но это влияет и на экономику России. У нас, кроме нефти, сегодня практически нет других источников заработка", -подчеркнул бизнесмен.