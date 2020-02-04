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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Милонов назвал самые опасные китайские товары

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Милонов назвал самые опасные китайские товары
фото: pixabey

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из китайских интернет-магазинов.

«Из Китая не только шнурочки и чехлы поставляют, которые относительно более или менее гарантируют безопасность. Оттуда поставляются также биологически активные добавки, кремы, всевозможные продукты, которые содержат органику, являющиеся не барьером для вируса, а благодатной средой для хранения и размножения всевозможного рода заразы. Вот эти чудо бальзамы для восстановления хрящей ног, глаз, зубов, ушей, цвета волос – они сотнями тонн поставляются в нашу страну. Какая в них может быть зараза – одному Богу известно", - подчеркнул эксперт. 

 

 

 

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